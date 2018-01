"Aquí estamos para servir, no para servirnos"

Fernando Priego es uno de los alcaldes "milagro" del Partido Popular.

Su juventud, su formación, sus formas "nuevas" pero a la vez "contenidas" de hacer política, arrasaron en las municipales de 2015. A sus 33 años, revalidó la alcaldía de Cabra, con más que una mayoría absoluta, porque obtuvo el respaldo del 60% de sus vecinos.

Me da la sensación de que el efecto “Fernando Priego”, el que hizo que consiguiera una mayoría absoluta aplastante en la peor época en las encuestas para el partido popular, hay que lucharlo cada día en la calle.. ¿cómo es su día a día y donde está el secreto?, ¿cómo se consigue y cómo se mantiene eso?.

Yo creo que la clave del éxito en política, no puede ser más que la cercanía y la escucha activa con el ciudadano. En el momento en el que el político se aleja de las peticiones, de las demandas de las personas a las que nos debemos comienza la desafección y la lejanía del ciudadano, que no se siente representado por su alcalde o por sus concejales, porque estos hablan de unas cosas que al ciudadano no le interesan.

Lo que hicimos desde el primer momento, tanto en la oposición como ahora en el gobierno, ha sido estar escuchando.

En esa escucha activa y en ese diálogo, hay veces que no se pueden atender las demandas de los ciudadanos, pero muchas veces el ciudadano solo vienen pidiendo eso: que lo escuches, que lo entiendas, que empatices y que intentes echarle una mano y ayudarle.

Se viven momentos muy duros, cuando no puedes ofrecer esa ayuda, porque milagros no podemos hacer. Momentos especialmente duros y emocionantes cuando ves que son personas que realmente están necesitando esa ayuda para poder salir adelante, para darle de comer a sus hijos en situaciones muy duras que la crisis nos ha hecho vivir...

Y se viven también momentos muy satisfactorios cuando a través de ese diálogo y de esa escucha, puedes ayudar. puedes ser copartícipe de que esa familia salga adelante, o de que ese barrio mejore, o de que esa infraestructura que piden los vecinos sea una realidad.

Creo que no existe ningún efecto "Fernando Priego". Como yo hay muchísimos alcaldes y concejales en todos los partidos en este país, que cada día van a los ayuntamientos a dejarse la piel y a trabajar por mejorar su ciudad y por atender las demandas de sus vecinos.

Desde luego si yo considero que algo hemos hecho bien, ha sido eso: la cercanía, la trasparencia y sobre todo la humildad.

"Aquí estamos para servir, no para servirnos. Parece que es una frase hecha pero que a muchos políticos les cuesta todavía trabajo entender" Fernando Priego durante su investidura como alcalde de Cabra / CADENA SER / CADENA SER

Imagino que tiene que ser duro recibir a tantas personas con necesidades y reclamando fundamentalmente empleo. ¿Qué pueden hacer los ayuntamientos para generar empleo, cuando tienen tan pocas competencias, tan poco presupuesto...?

Creo que podemos trabajar, y así de hecho lo estamos haciendo en Cabra, en dos líneas: una más social, para paliar situaciones endémicas o problemas familiares motivados por esa falta de empleo. Que es una línea social desde el Patronato Municipal de Bienestar Social o de programas de empleo que ponemos en marcha a lo largo del año para dar alivio a esas situaciones tan complicadas.

En Cabra tenemos un gran programa de empleo, el Programa de Empleo Solidario, que se ha triplicado desde que entramos. Se ha incrementado también la política de bienestar social de forma exponencial en el Ayuntamiento de Cabra.

Hay veces que no sólo con un contrato temporal se solucionan los problemas, sino que necesitan algún refuerzo económico más, y ahí está el ayuntamiento a través de criterios objetivos y sociales, para poder dar respuesta a ello.

Después tenemos los programas estatales y autonómico, como el Emplea Joven, el 30+ , el programa de Inclulsión Social, otros programas que vienen de la Diputación de Córdoba.

"El Ayuntamiento de Cabra va a firmar a lo largo de este año más de 1.000 contratos de trabajo, por lo tanto es una ayuda importante para población". Fernando Priego en su despacho de alcaldía en Cabra / CADENA SER

Pero sin lugar a dudas, junto a estas medidas paliativas hay otra que los ayuntamientos no podemos obviar. Y no vale decir que no tenemos competencias. Es cierto que no tenemos competencias y no tenemos recursos y es cierto que las políticas activas de empleo llevan congeladas mucho tiempo, pero sí podemos hacer algo.

Podemos orientar nuestra política hacia una formación para los desempleados y jovenes muy orientada a los sectores productivos que tienen potencial de crecimiento.

Aquí en Cabra hemos conseguido traer un ciclo superior de Agricultura Ecológica, que es un factor importante de desarrollo del municipio. Hemos traído un instituto de ciclo de grado medio y superior de formación socio sanitaria. Y vienen alumnos de toda la provincia a formarse en Cabra.

Podemos realizar acciones formativas para empresarios y desempleados. Cursos de formación y empleabilidad y el Ayuntamiento, mientras que están limitadas, o casi inexistentes, las políticas de formación en Andalucía, teemos que hacer ese esfuerzo. Pero también tenemos que incentivar la contratación por cuenta ajena. No podemos olvidar que quien crea empleo es la empresa.

Y crear, apoyar y fomentar el emprendimiento, como otra forma de salida del desempleo. Para ello el Ayuntamiento de Cabra, ha incrementado en un 230% las ayudas directas para los emprendedores. Tambien a las personas que contratan a desempleados, y sobre todo a los jóvenes. Nos preocupa mucho que los jovenes cuando tienen una idea para desarrollar, cuando tienen una idea económica para desarrolloar, cuando tienen talento, ese talento hay que apoyarlo.

Lo que hemos hecho ha sido , intentar que los jovenes no tengan que pagar el autónomo durante el primer año, se lo subvenciona el Ayuntamiento. Hemos creado un centro de negocios y empleo, el ADIE, y hemos bajado los impuestos, no sólo a los jovenes.

LLevamos 7 años que en este Ayuntamiento no se suben los impuestos, es más ,se han bajado para actividades azotadas por la crisis como la construcción el sector servicios.

Eliminado el coste de la licencia de actividad, todo lo que sea eliminar barreras a la hora de conseguir crecimiento económico y apoyo al emprendedor es fundamental. Y claro que podemos hacer cosas. Nosotros estamos haciendo todo aquello que está a nuestro alcance.

¿Qué margen les queda para esto con las restricciones impuestas por el ministerio de Hacienda, el techo de gasto... las restricciones de contratación?...

Yo es que lo veo de una forma distinta a este análisis. Cuando yo llegué al ayuntamiento de Cabra a gobernar, el primer problema que tenía la economía egabrense era el Ayuntamiento, y no era porque el ayuntamiento no contratase a personas, un mes , dos meses o tres meses, no. Eso es una política paliativa a una situación personal motivada por el desempleo, pero no soluciona la economía del municipio ni la de esa familia.

"Las medidas puestas en marcha por el ministerio de Hacienda, lo que nos ha permitido ha sido pagar todas nuestras facturas. El ayuntamiento de Cabra está pagando a 15 días todas sus facturas." Fernando Priego arropado por Rajoy, Moreno y Nieto, tras su victoria electoral de 2015 / CADENA SER

Sin embargo cuando entré había 6 millones de euros en facturas impagadas y pagábamos a 18 meses. Una empresa en Cabra, a la que su ayuntamiento le debiese una importante cantidad de dinero durante 18 meses, estaba condenada a cerrar o a despedir trabajadores. El Ayuntamiento de Cabra era un problema.

Con las medidas puestas en marcha a través del Ministerio Hacienda hemos conseguido pagar todo aquello, porque se pagó ,gracias a los préstamos de proveedores; hemos conseguido ,con esa limitación en el gasto, tener recursos para abonar en tiempo y forma en las obligaciones que el Ayuntamiento tiene que asumir para materializar los bienes y los servicios que tiene que prestar, hemos conseguido bajar la deuda, por lo cual pagamos mucho menos intereses a los bancos...Muchas personas que critican, y yo creo que con razón, el elevado endeudamiento de la administración porque mucho de ese dinero, ya no es que vaya amortizar el principal,sino que mucho dinero se lleva en intereses era dinero que los ciudadanos, con mucho sacrificio pagan sus impuestos de su bolsillo y que se lo lleva la banca para pagar intereses, por proyecto muchas veces faraónicos, que después están cerrados y no sirven para nada.

Todo eso ha cambiado. Nosotros pagamos este año en el presupuesto 2018 un 20% menos de intereses. Ese dinero puede ir a políticas sociales, puede ir a políticas de empleo, puede ir a inversión ,que es otro de los principales factores , de las principales medidas que puede impulsar un ayuntamiento para generar dinamismo económico y empleo en el municipio, por lo tanto no todo es malo.

"Si es cierto que esa regla del techo de gasto debería ser más flexible, y se podría permitir acudir a determinadas líneas de crédito, con sentido común, para poder hacer o responder a las demandas de los vecinos". Fernando Priego durante una intervención en el Ayuntamiento de Cabra / CADENA SER

Pero no deja de ser curioso que aquellas medidas que han permitido a los ayuntamientos estar saneados, respirar y cumplir con sus obligaciones, sean también tan vilipendiadas y tan criticadas. Yo he visto las dos cosas: cuando llegué, cómo estábamos, y lo que nos ha permitido la política económica que hemos tenido que seguir todas las administraciones públicas y obviamente, ahora estamos mucho mejor. La economía egabrense ha avanzado, y ahí están los grandes datos macroeconómicos, desde el empleo hasta la renta per cápita del municipio, como hemos podido seguir invirtiendo en políticas públicas mejorando los datos de inversión, y mejorando los datos de política social, porque somos un ayuntamiento referente también en eso.

Como alcalde, ¿se siente usted bien tratado por otras administraciones, la Diputación, La junta, el Gobierno?...

Bueno yo intento ser amigo de todas las administraciones con independencia del partido que sustente el gobierno, entre otras cosas porque yo soy alcalde de Cabra, no soy alcalde de un partido. Soy el alcalde de una ciudad y represento a todos mis vecinos, y entiendo, deseo, muchas veces nos damos de bruces con la realidad política, pero entiendo y deseo que todos lo que estamos en política, estamos o tenemos ese mismo sentimiento de necesidad de lealtad institucional y de compromiso público.

Yo tengo que decir que tengo buena relación con todas las administraciones, con todas. Que cuando se le ha pedido ayuda algunas han tenido una respuesta más proactiva que otras. Las relaciones con Diputación no son malas ,al Ayuntamiento de Cabra le llega lo que le corresponde en los repartos. Nos gustaría también una mayor transparencia a la hora de algunas subvenciones excepcionales, todo todo aquello que pueda venir al Ayuntamiento por parte de las administraciones va ser siempre poco porque siempre tenemos muchas necesidades, pero no son malas. La Junta Andalucía, es cierto que ha tenido durante todos estos años también, una política de pocas líneas de subvenciones y de apoyo por tanto ha venido poco y del Gobierno de España tengo que decir que si, que me siento escuchado.

Me siento escuchado porque en estos últimos 2 años hemos conseguido uno de los proyectos más importantes, más costosos y con el que los ciudadanos llevan soñando durante varias décadas cómo es la integración urbana y paisajística del río Cabra.

Son más de 4 millones de euros, que en un momento de crisis y de recesión económica comprometió el Gobierno de España, el Gobierno de Rajoy con la ciudad.

Ahora estamos en otra batalla, esto ya está conseguido, lo vamos a intentar poner en marcha a lo largo del año 2018. Ahora estamos con él y con otra batalla, la de la Muralla de la Villa. Le hemos pedido ayuda a la Junta Andalucía, al Gobierno de España y estamos esperando la resoluciones.

Estamos en la batalla de los Edusi, de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible. A ver si a la tercera podemos conseguir algo, lo que da muestras de que, por ejemplo, el reparto de los fondos europeos es totalmente objetivo. El Gobierno de España, no los reparte en función del color político y aquí está Cabra que es de su color político y no lo ha conseguido, aunque yo trabajo espero y deseo que en esta tercera convocatoria lo podamos tener. Pero es una convocatoria en concurrencia competitiva y siempre puede haber alguien que quede por encima.

En definitiva estamos trabajando con el Gobierno de España para desarrollar un programa de empleo juvenil muy importante, con la Junta de Andalucía parece que tenemos concedida una escuela taller menos de forma provisional. En definitiva; las relaciones tienen que ser obligatoriamente correctas y buenas. Además yo tengo que decir que del punto de vista personal, las mías también son buenas con todas las administraciones; tanto con la Mancomunidad, Diputación , la Junta de Andalucía, como con el Gobierno de España ,así que creo que además esa es mi obligación, es mi trabajo, pedir pero también desde la corrección, desde la lealtad política, e intentar atraer a Cabra todos los fondos y todas las inversiones que sean posibles.

En qué están ahora, alcalde?. Han aprobado ya el presupuesto?

Un presupuesto que se caracteriza por dos cuestiones principales: una es la social y otra es el empleo. A través de la inversión vamos a incrementar casi en un 40% la inversión pública en Cabra con proyectos muy importantes. Tenemos proyectos de ciudad que van, o esperemos que vean la luz a lo largo de este año. Estamos hablando del río Cabra, estamos hablando de la Muralla y la Ladera de la Villa ,estamos hablando de la subestación eléctrica , estamos hablando del aparcamiento del Centro Comercial Abierto, hablamos de inversiones intervenciones en todos y cada uno de los barrios de nuestra ciudad , hablamos de la transformación del cambio de la cubierta del Pabellón de Deportes, que también es muy necesaria, de una inversión muy potente y 240.000 € en las piscinas de verano que se han vuelto a convertir en un referente muy importante para Cabra.

Hablamos también de Cultura con un apoyo la protección del patrimonio histórico. Van más de 200. 000 € para la protección de yacimiento del Cerro de La Merced, vamos a continuar con la excavaciones en La Veleña, con la compra de parcela dónde se ubica la Villa del Mitra. Hablamos de un presupuesto social que se incrementan un 5% convirtiéndonos, ya lo somos, en ese referente de excelencia social, Somos el ayuntamiento de la provincia de Córdoba que más dinero destina por habitante a políticas sociales, el tercero de Andalucía y el décimo España, creo que es para sentirnos orgullosos de la solidaridad del conjunto de los egabrenses con aquellas personas que más lo necesitan y por lo tanto creo que son unos magníficos presupuestos dónde vamos apostar como siempre mente por la política social por la inversión pública y por el empleo

Usted es un gran ejemplo de personas jóvenes implicadas en la política en unos tiempos en los que existe por parte de los jóvenes una gran desafección de la política, un gran desapego de la política... ¿Por qué cree usted que está ocurriendo esto y cómo se soluciona, cuál es la vía?. ¿Qué hemos hecho mal para que lleguemos a este punto y qué hay que hacer para recuperarlo?.

Pues que se han hecho cosas muy mal y que yo creo que todos, todos los políticos, todos los que estamos de una forma u otra en la política , hemos de analizar qué es lo que se ha hecho mal.

La pérdida de la confianza se produce, a mi juicio, por dos cosas fundamentales: una porque los políticos no están en la calle hablando con la gente y por lo tanto no resuelven los problemas de la gente sino que resuelven los problemas que ellos mismos crean o los problemas que ellos creen que existen que al final no son tales; y en segundo lugar, porque ha habido personas que han utilizado la política y la confianza de los ciudadanos para enriquecerse de forma ilegal a través de corruptelas o de corrupción. Son los dos principales enemigos de las instituciones y de la y de la política: la soberbia y la corrupción.

"Cualquier político que sea corrupto o soberbio debe estar fuera de cualquier partido político y fuera de la escena pública, y debe estar: en su casa si es soberbio, y en la cárcel es corrupto, así de claro" Fernando Priego, en las últimas elecciones municipales / CADENA SER

Y no debemos de andarnos con trapos calientes en esto, porque mientras que los ciudadanos no nos vean realmente como personas honestas y como personas dialogantes y que permiten a través de la trasparencia la participación en la política de los colectivos y de las personas a nivel individual , hasta que no consigamos eso , pues los ciudadanos nos mirarán con mucho recelo.

Normalmente uno llega a alcalde después de una trayectoria política muy larga..... En su caso ha sido al revés... a qué aspira usted politice y personalmente en estos momentos y. Para el futuro?

Bueno yo ahora mismo estoy muy centrado en todos estos proyectos que hemos hablado antes. Mi aspiración política es terminar este mandato corporativo al menos con todas estas cuestiones, sino hechas, prácticamente bien encaminadas.

También le digo que lo que para mí puede ser una excepción , es decir empezar como alcalde y después ir subiendo , subiendo o bajando , pero vamos en otras esferas del ámbito institucional y público, debería ser lo normal. Creo que todos los políticos deben de pasar por la política municipal, porque es la política la política con mayúsculas, es la que te da más satisfacciónes y también más disgustos, es la más directa, la más cercana, es la que te curte, la que te hace también mejor persona y la que te pone los pies en la tierra y en el suelo ,por lo cual yo considero que primero hay que ser concejal, hay que ser alcalde y después, bueno si los ciudadanos quieren y hay capacidad, ganas ,ilusión ,determinación para seguir trabajando por tu tierra, pues hacerlo también en otras esferas, pero yo siempre entiendo y creo, y además se nota mucho, los políticos que han pasado por la política municipal primero. Se nota después mucho cuando están representando a los ciudadanos en otras esferas. Se nota mucho, marca carácter, y creo que es muy necesario que todo político conozca también la política municipal.

¿Y a qué aspira?..

Yo creo que el proyecto en Cabra no está acabado. Creo que necesitamos tiempo todavía para terminar todas estas cuestiones y ahora mismo mi aspiración principal es hacerlo bien para que los ciudadanos no me retienen su confianza en Cabra, por lo tanto ahora mismo mi aspiración es seguir trabajando por y para los egabrenses.

Usted es también senador, forma parte de de la comisión de Agricultura, de la de Economía. Quería preguntarle qué opina de la lejanía con la que los ciudadanos ven el trabajo que se hace en el Senado , que sin embargo influye directamente en su vida, ¿cómo se interpreta esto?.

Se están haciendo esfuerzos por acercar el Senado a la gente además, a mi me encanta cuando vienen algunos paisanos, personas de Córdoba conocer el Senado y se les enseña, lo hacemos con mucha ilusión porque somos aquellos desconocidos, que "no servimos para nada", pero bueno parece que en esta legislatura estamos demostrando que no es así.

"El Senado sirve ,el Senado es una en una cámara donde además se llega a acuerdo parlamentario de una forma mucho más fácil que en otras esferas políticas, quizás porque no tenemos ese foco mediático tan continuo y además se habla mucho de los problemas de los ciudadanos de a pie. Ahora bien es cierto que eso no le llega al ciudadano, ¿cómo hacerlo?, pues tendremos que salir más". Fernando Priego en el Senado / CADENA SER

En Córdoba estamos en plena polémica sobre el cambio de nombre de calles....aquí hay un asunto que llegaron a tratar en pleno, constituyeron una comisión , pero finalmente no se actuó... La ley de memoria hará que se retomen nombres como los del Colegio Ángel Cruz Rueda?...Al ser una generación nueva, lo van a abordar de otra manera?.

Lo último que a mí me gustaría, es que con este tipo de temas se puedan herir sensibilidades, tanto de un lado como de otro y principalmente no me gustaría que ninguna decisión por parte del Ayuntamiento, hiriese sensibilidades hacia la parte que más tuvo que sufrir las consecuencias de la Guerra Civil, que obviamente fue la parte perdedora la parte vencida.

Nosotros no nos hemos opuesto ningún momento al cambio de nombre en el colegio, sí es cierto que se remitieron una serie de informes que no fueron concluyente, ni quedó prácticamente tampoco muy claro hacia donde se quería ir porque, insisto en que creo que también ahí la comunidad escolar debe impulsar la medida y debe de estar convencida hacia dónde vamos.

"Nosotros no nos vamos a negar a cambiar de nombre al colegio Ángel Cruz Rueda, porque entre otras cosas entiendo y creo que no hiere a nadie, que se colegio pase a llamarse, por poner un ejemplo, Colegio Público Adolfo Suárez, que sería la propuesta que lanzarían en este momento el equipo de gobierno". El alcalde de Cabra en el balcón del Ayuntamiento / CADENA SER

Está aprobado en pleno ya hacer el reconocimiento de los usuarios a través de una calle, un edificio público, un parque ,una plaza y creo que un colegio es un lugar fantástico para llevar el nombre del `presidente que trajo la Democracia, y que trajo en parte la reconciliación entre españoles.