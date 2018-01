Jugar en Chapín en estas condiciones es como pegarse un tiro en el pie

Ha comenzado la segunda vuelta de la liga de la peor manera posible para el Xerez CD. La derrota del equipo en Chapín, donde no debería jugar ni un solo partido más si no se dan otras circunstancias, agudiza la crisis del equipo, que ya está a sólo un punto del descenso.

Seguir jugando en el municipal es seguir cavando la tumba de los azulinos, que no está preparado para disputar sus partidos en un campo como ese. Los jugadores no están entrenando en un terreno si quiera similar y además, los refuerzos no llegan y algunos jugadores se van o están a punto de hacerlo. Jugar en Chapín es seguir pegándose un tiro en el pie y además, pagar por ello, nada más y nada menos que 3.000 euros.

A Vicente Vargas le van quedando pocas fuerzas para seguir lidiando con todo esto, al menos es lo que se desprende de sus últimas declaraciones, eso sí, en caliente y nada más terminar el partido ante el Ciudad de Lucena.

El técnico azulino no sabe si llegarán refuerzos y “ni siquiera sé qué va a pasar conmigo, porque llega un momento en el que estás un poco no quemado pero sí enfadado ante situaciones límite. La semana de entrenamientos fue dura, lejos de Jerez, en campos que no se parecen a Chapín y luego tenemos que jugar aquí. Todo es complicadísimo y todos estamos cabreados y enfadados. Soy la persona con más fuerza de mundo y no me asusta la derrota ni que vayamos ahí en la clasificación pero sí me preocupa la situación, habrá que reforzar esto y cambiar las cosas porque así no podemos seguir, esta historia tiene que cambiar".

Vargas cree que "si no se cumplen las condiciones que necesitamos tendré que hablar con los dirigentes. Mi grado de compromiso es máximo con el equipo y estoy aquí para trabajar, trabajar y trabajar y sería de cobarde decir me voy pero si es verdad que habrá que mejorar muchas cosas y a ver qué decidimos sobre todo esto".