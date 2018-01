"No sabía que íbamos a tener tantos problemas"

Difícil de digerir una derrota como la del domingo en el vestuario del Xerez CD. Guille, que jugó de titular ante el Ciudad de Lucena, completando una buena actuación hasta que le aguantó el físico, reconoce que “la situación es difícil, estamos mal, hicimos una primera parte muy completa, nos fuimos al descanso ganando 2 a 0 y terminamos perdiendo, en la situación que está el equipo anímicamente es muy duro”, lamenta el delantero.

Lo que sí espera es que no pase esta derrota una factura demasiado elevada al equipo, que ya está a sólo un punto del descenso: “No debe afectarnos más que otra derrota, al menos no debe. Hoy lo vemos todo negro, mañana será gris y el miércoles lo veremos un poco mejor. Ahora tenemos que pensar sólo en el partido del domingo, en intentar ganar, porque la segunda vuelta es más dura que la primera”.

Guile sabe que es muy difícil trabajar en condiciones tan complicadas, “todos los problemas que tenemos lastran mucho, yo no sabía que íbamos a tener tantos, sabía dónde venía pero quizás no tanto. Algunos compañeros tienen la cabeza en otro lado y es lógico, hay quienes viven esto como un hobby pero otros no y así es complicado, tenemos que apoyarnos porque la situación no es nada agradable”.

Sobre jugar en Chapín, el xerecista mantiene que “para mí es un premio jugar aquí, me gustaría que el dinero que hay fuera al vestuario pero eso no es cosa mía”. Fue uno de los jugadores más destacados del partido, pero eso, tras perder, no le consuela, “siempre miro el colectivo, me voy contento porque he ayudado a Gonzalo en la banda, en una posición que no es la mía. He hecho exactamente lo que me encomendó el entrenador. Me dijo que se podía jugar en la banda y yo le dije que si hace falta hasta de portero con tal de jugar”, concluyó.