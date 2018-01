El deficiente comportamiento defensivo de la Cultural durante la primera vuelta, en general, y las últimas jornadas, en particular, obliga al club a ampliar sus miras en el mercado. También empujan las lesiones de Albizua y Yasser, dos de los cuatro defensas centrales que estarán cerca de un mes de baja. Rubén de la Barrera no confirma, pero tampoco desmiente. "El club sabe lo que hay y lo que deja de haber", manifestó por dos veces en las últimas horas. El director deportivo, Óscar Cano, "mudo" desde agosto, dijo este lunes que "van a venir más fichajes, eso segurísimo", sin especificar la posición deseada.

Los dos goles del CD Numancia que impidieron que la Cultural sumara su quinta victoria del curso han escocido. De puertas hacia fuera, en la casa blanca no se personaliza, a pesar de los evidentes problemas en portería y defensa. En el ecuador de la temporada, es el tercer equipo que más goles recibe (34) con un llamativo dato. De los 19 goles encajados en los doce partidos oficiales disputados en el Reino de León 14 se produjeron en la segunda parte.

Algunos jugadores están cuestionados. El meta Jesús Fernández se fue desolado del estadio por su posible influencia en la acción que dio paso al 2-2 definitivo y es evidente que Gianni Zuiverloon, que enlaza tres suplencias consecutivas por motivos técnicos, no está en su mejor momento o ha perdido la plena confianza de su entrenador. Opina Óscar Cano que "no creo que sea un problema de una demarcación concreta. Tal vez lo único que valoramos es lo último que sucede en una acción del juego". El granadino aseguró que la Cultural "no solo trabaja en la inmediatez".

Ángel García se vistó de blanco en su presentación oficial / Radio León

Precisamente un defensa, aunque con virtudes más ofensivas que defensivas, Ángel García, fue presentado durante esta jornada tras haber realizado tres sesiones de trabajo con sus nuevos compañeros y haber formado parte de la convocatoria del partido de ayer, aunque su debut queda aplazado para el duelo del próximo domingo contra el Lorca. El lateral madrileño, que abandonó el Real Valladolid incentivado por el reencuentro con Rubén de la Barrera, manifestó sentirse encantado con el cambio y destacó la atractiva propuesta que propone el técnico y que seduce al futbolista.

Con Ángel García y a la espera de Yosuke Ideguchi, que llegará a Leeds en las próximas horas para pasar las pruebas médicas y, posteriormente, viajar a León, algo que podría ocurrir al final de la presente semana, son tres los refuerzos anunciados y solo una la baja confirmada, Ouasim Bouy. A partir de ahora, cualquier entrada en la plantilla deberá ir acompañada de una salida ya que no hay fichas. Moutinho y Ángel ocuparon la licencia vacante y la dejada por el jugador holandés. La lógica dice que Moein perderá su plaza de jugador extracomunitario para habilitar al japonés Ideguchi.

La Cultural se plantea otras tres incorporaciones. La operación Sergio Marcos, centrocampista del Real Valladolid, no termina de concretarse, pero estaba encaminada fechas atrás. Además, el club ha lanzado sus redes sobre varios delanteros de Primera División como Rubén Sobrino (Deportivo Alavés) y Miguel Ángel Guerrero (CD Leganés), operaciones finalmente abortadas por la negativa del jugador o de su club actual. Y, como parece, un quinto central para suturar la hemorragia de goles y lesiones en una zona del campo que en estas horas permanece bajo la lupa de la crítica.

En el capítulo de salidas esta será una semana clave para jugadores como Julen Colinas, invitado a buscar otro equipo a instancias de su entrenador. Y las ofertas de alguno de los mejores clubes de la Segunda B no han tardado en llamar a la puerta del donostiarra. Como la del RCD Mallorca, conjunto que puso toda la carne en el asador, pero las preferencias del interior son otras. Hay más candidatos a salir de la Cultural, como Antonio Martínez, Manu Rodríguez y Yelko Pino, que no cuentan para De la Barrera.