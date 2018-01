La Plataforma en Defensa de las Cuestas del Parque pedirá la ejecución forzosa de las sentencias

El presidente de la Plataforma en Defensa de las Cuestas del Parque Rosalía de Castro (Lugo), Marcos Bourio, ha anunciado este lunes que esta semana pedirán la “ejecución forzosa” de las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que invalidan la construcción y urbanización del Garañón.

La jueza del uno de Lugo, Pilar de Lara, imputó, precisamente por esta causa, al exalcalde, Xosé López Orozco, y al ex secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, luego de que se concediera licencia en 2006 pero que posteriormente terminó por paralizar la justicia.

A Orozco se le investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y contra la ordenación del territorio, añadiéndosele el de cohecho a estos presuntos ilícitos a Besteiro.

Bourio ha avanzado que “ante la inacción del concello, vemos que está todo muy parado, vamos a presentar la solicitud de ejecución forzosa de la demanda ganada ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia”. “Esta semana quedará presentada”, adelanta.

En cuanto al derribo, concreta que “se tendrá que iniciar un expediente y dirimir responsabilidades y ver a quien le toca el coste correspondiente de esta ejecución”.

Marcos Bourio confiesa finalmente que le llama “mucho” la atención que el gobierno local de la ciudad de Lugo no haya consignado en los presupuestos para 2018 una partida para el derribo de estas torres, que se sitúan a los pies de las cuestas del parque Rosalía de Castro. Esto contrasta con los 300 mil euros que sí se dispusieron en los presupuestos del pasado año.

“Este año parece que no está fijada esa cantidad, no sé sí querrán pasar la legislatura, escurrir el bulto. No sé cual es la actitud del ayuntamiento. Nosotros ante esta inacción vamos a solicitar la ejecución”, ha abundado finalmente.