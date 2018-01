Éxito de participación navideña

El concejal de festejos, José María Magro, ya ha hecho un primer balance de lo ocurrido estas últimas semanas en el marco de la programación “Navidades blancas”. Un programa en el que se destaca, sobre todo, la importante participación no sólo de colectivos en la coordinación de eventos, sino también de público en las distintas propuestas. Se han destacado algunas como el Desfile de Papá Noel, la exposición de Árboles de Navidad o el nuevo formato de la Feria Blanca en el Patio del Ayuntamiento. Pero al igual que se valoran positivamente estos eventos, se piensa en otros que se han de mejorar como el pregón al que cada año asiste menos público. Con respecto a la iluminación, José María Magro, ha explicado que este año algunas zonas no se han iluminado porque los comerciantes no han colaborado como en otras ocasiones, aún así, ha recordado que estaba iluminado el casco histórico y otros muchos puntos de la villa.

Pero sin duda alguna el colofón a la programación lo ponía la Cabalgata de Reyes que quedó deslucida por la lluvia. Asegura el concejal que las decisiones sobre el recorte de recorrido y participación de grupos se tomaron de forma unánime por parte de todos los miembros de la comisión de festejos y considera que los niños pudieron disfrutar de la ilusión de los Reyes aunque fuese de forma más sencilla. Y precisamente por esas inclemencias meteorológicas, la Zona de Juegos situada en la Plaza Mayor amplía su estancia hasta el próximo domingo 14 de enero. Desde hoy y hasta el viernes la zona de juegos infantil abrirá en horario de tarde (de 5 a 8 de la tarde) y tanto el sábado como el domingo en horario de mañana y tarde (de 11 a 2 y de 5 a 8).

Pero también desde la Concejalía de Deportes se hace una valoración muy positiva de la extensa programación deportiva de las fechas navideñas, y de la alta participación entodas ellas.

Ha habido actividades de todas las modalidades, como las ya tradicionales Marcha deCochinillo, San Silvestre, Torneo de Ajedrez, Torneo Comarcal de Navidad de Futbol- Sala, y elTorneo Internacional de Baloncesto Femenino Sub-16. También las actividades de las Escuelas Deportivas con concentraciones de mutideporte, patines, tenis, pádel, Baloncesto destinadas a que los niños y niñas sigan practicando deporte en estas fechas. Y los torneos municipales de tenis de mesa, Baloncesto. Además se ha contado con novedades como el I Torneo de Futbol-Sala Memorial Diego Carbajosa, y el I Torneo Municipal de 7. Y por finalizar también ha tenido lugar la carrera del Roscón del Barrio de Santiago y la actividad deZumba organizada por el Gimnasio BodyKan en el Pablo Cáceres.

Desde la concejalía se agardece a todos los clubs que han sido participes de las actividades y a aquellos que han colaborado desinteresadamente en estas Navidades.