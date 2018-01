Mauricio García De la Vega: "No vengo a perder dinero sino con un proyecto ganador"

Mauricio García De la Vega, el nuevo gestor del Real Murcia, se presentó ante la sociedad de la Región de Murcia afirmando que su pilar será "la gestión y no depender sólo de los resultados deportivos". No quiso dar detalles de la aportación de su grupo empresarial, "del que soy cabeza visible" pero sí dejó claro que "no vengo a perder dinero, sino con un proyecto ganador y a largo plazo. Ya hemos hablado con Hacienda. Queremos generar ingresos y siento que Murcia puede hacerlo. Veo todo lo que ha levantado con tan poca agua y siento que es posible". Mira en el siguiente vídeo su alocución de bienvenida:

Asegura el empresario mejicano que busca un "plan de viabilidad real, ejecutable, no para saborear el paladar de la gente". En cuanto a la planificación deportiva, la deja en manos de Pedro Gómez Carmona, Deseado Flores y José María Salmerón: "No entraré en esa parcela, ellos acordarán las decisiones. ¿Méjico? Los futbolistas que vengan de donde sean, independientemente del país, para mejorar al club".

Mauricio García De la Vega @realmurciacfsad sobre su futuro plan de viabilidad y la llegada de jugadores pic.twitter.com/ZbgXYGMgbx — SER_Murcia (@SER_Murcia) 8 de enero de 2018