Aquí me tienen. Intentado recuperarme de los excesos navideños. Excesos gastronómicos y económicos a los que he de confesar que me he entregado sin pudor. Pero también me tienen preocupado porque veo que hay cosas que no cambian y que a veces nos cuesta evolucionar más de la cuenta. Me explico. Entre los centenares de washapp que he recibido durante estas fiestas, hubo uno que me ofuscó en gran medida. En él se veía a una atractiva mujer en biquini, atada y amordazada, tumbada al pie de un árbol navideño en el salón de una casa.

La impresentable foto venía acompañada de un texto: “Para una vez que me regalan lo que pido…”, decía ese texto. Quien me envía el presunto chiste es una persona cercana a la que aprecio y a la que tengo por cabal. Por eso me sorprende que no se desaten las alertas en su mente antes de enviar tan deleznable mensaje. Y pensé, empiezo 2018 y poco o nada cambia en mi entorno. Seguimos “cosificando” a la mujer, seguimos bromeando con un tono machista que no sólo es obra de los hombres porque luego comprobé que el washapp era compartido también por algunas mujeres.

Intento desentrañar dónde está la gracia en la imagen de una mujer atada y amordazada convertida en un regalo navideño. Yo no la encuentro por ningún lado y espero que la inmensa mayoría de ustedes tampoco. Pero al rato me llegó otra comunicación al móvil. En ella se escuchaba a un conocido periodista, que en su momento estuvo de colaborador en la SER y que ahora está en otra cadena, que tildaba de “maricones de mierda” a las drag quenn de la cabalgata de Vallecas. Y Volví a entristecerme.

Porque yo recordaba a ese colaborador, Luis del Val, como un hombre inteligente, de fina escritura e intelecto probado, que exhibía un talante moderado cuando colaboraba con Iñaki Gabilondo. Y llego a una conclusión. Hay determinados periodistas, escritores, tertulianos y colaboradores, que se expresan al dictado del medio en el que colaboran. Realmente, son mercenarios que se amoldan en consonancia con el cheque que perciben. Al día siguiente de la cabalgata un periódico titulaba: “Los niños de Vallecas disfrutan de su cabalgata ajenos a la polémica por la carroza de la drag queen”.

Y visto así, parece claro que muchas veces los chavales son más inteligentes que los adultos. Incluso algunos vecinos aplaudieron la carroza de la diversidad. Si nos preocupa ahora convertir las cabalgatas en un carnaval, llegamos tarde. Hace tiempo que lo son.

Hace tiempo que perdieron su sentido tradicional. Y aunque se puede y se debe discrepar, lamento que alguien a quien presuponía inteligente utilice el término “maricones de mierda” para definir a una drag queen y a unos artistas de cabaret. Eso sí, matizando que respeta mucho a los gays. En fin, año nuevo, vida similar.