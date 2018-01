Este pasado verano estaba azadilla en mano buscando lombrices cerca del río para pescar un rato cuando al levantar un mazacote de tierra mezclado con hojas secas me apareció algo que no me esperaba y que me llevó muchos años atrás, por lo menos veinte o treinta.

Se trataba nada menos que de una bolsa de plástico, pero no de una cualquiera sino que era una de aquellas bolsas de plástico del desaparecido SIMAGO. ¿Se acuerdan?. La que encontré aquel día era de color amarillo canario con las letras en color naranja intenso y con la inconfundible S dentro de un recuadro también naranja.

Y se preguntarán ¿a cuento de qué viene todo esto ahora? pues me ha venido a la cabeza esta anécdota por una circunstancia en la que me he fijado esta semana aunque ya la había observado en muchas otras ocasiones.

La "cosa" en cuestión ocurrió un tarde circulando por el Vial en Palencia, a la altura de donde se instala el mercadillo semanal, uno de esos días que hemos tenido tanto viento en Palencia y donde me encontré con una imagen que me hizo recordar aquella bolsa de SIMAGO. El escenario que se veía era la de decenas ocientos de bolsas, plásticos, cartones y envoltorios retenidos en la parte de baja de la valla esperando a que alguien las recogiera. Pero el viento ese día era caprichoso y otras muchas bolsas volaban y volaban, cruzaban el vial y terminaban enganchadas en las ramas de los árboles o seguían planeando hasta quién sabe qué lugar.

La verdad es que esta imagen de Palencia es bastante mala y no se trata de culpabilizar a nadie en particular pero si unos cuantos comerciantes tiran una bolsa y otros tantos compradores hacen lo mismo, es lógico que esto ocurra. Y por suerte me consta que los operarios encargados de la limpieza no tardan en acudir al mercadillo tras su conclusión porque sino aquello podía ser mucho peor.

Imagino que esta situación se da en otros sitios de la ciudad y las vallas que se colocan en los laterales de los recintos para retener la basura y evitar que se disperse, aún cumpliendo su función, resultan insuficientes y en ningún caso puede excusar que nos comportemos de manera incívica tanto clientes como comerciantes.

En Palencia a menudo nos quejamos de que nuestra ciudad o nuestros pueblos no están tan limpios como nos gustaría verlos o que dan una mala imagen pero además de exigir a las distintas administraciones y servicios de limpieza que cumplan con su obligación, todos podemos hacer algo más por no ensuciar innecesariamente.

Y esto no lo digo solo por las bolsas de plástico sino que se podía hacer extensible a los chicles pegados en las aceras, los excrementos de las mascotas o a televisores, electrodomésticos y otros enseres que abandonamos en la calle o junto a los contenedores por poner solo algunos ejemplos.

Volviendo a mi bolsa de SIMAGO, dicen los que saben de esto que el uso medio de las bolsas de plástico es de tan solo 12 minutos pero que sin embargo tardan unos 500 años en descomponerse.

No puede ser tan difícil hacer las cosas un poco mejor.