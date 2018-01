Eusebio recibe a 'su' Barça con más criticas que nunca

El fútbol, siempre caprichoso, va a hacer que Eusebio Sacristán reciba a 'su' Barça en sus horas más bajas como entrenador de la Real Sociedad. Casualidad o no, el mismo equipo que lo tuvo en su agenda toda la temporada pasada y al que finalmente dijo 'no' para renovar con el equipo txuri-urdin. Un Barcelona que finalmente fichó a Ernesto Valverde y que llega a Anoeta lanzado, invicto en Liga y con friolera de 27 partidos seguidos sin conocer la derrota. Lo más paradógico del asunto es que hace una temporada, en la última visita del Barça a Donostia, Eusebio estaba en la cresta de la ola, porque su Real jugó a un nivel tan alto que anuló completamente a las estrellás culés y dio semejante exhibición que el técnico de la Seca fue unánimamente elogiado ganando enteros la posibilidad de que volviera a Barcelona al final de esa campaña.

Poco más de un año después, la situación ha cambiado radicalmente. Porque la Real está inmersa en una dinámica de resultados preocupante, y está situado en la tabla en una posición más baja de lo que marcaban las previsiones a principios de temporada. La Real de Eusebio ha sumado seis de los últimos 21 puntos en juego; y en los últimos cuatro partidos, en tres de ellos no ha sido capaz de marcar. Estos números hacen que el técnico vallisoletano está más criticado que nunca, con el entorno señalándole directamente del bajón de nivel ofrecido por su equipo, cuestionando algunas de las decisiones que ha tomado últimamente. Se le achaca el nulo protagonismo que está teniendo Rubén Pardo, la pérdida de confianza en Juanmi Jiménez, los pocos minutos de Bautista, que no convoque ya al recuperado Agirretxe, las suplencias continuas de Aritz Elustondo y la última, el empeño en repetir con Iñigo Martínez de lateral izquierdo.

La afición de la Real está revuelta, preocupada porque el equipo txuri-urdin está a cinco puntos de los puestos europeos, cayendo hasta la 12ª posición, con 23 puntos. El resultado y la imagen de Butarque sólo han hecho que aumente el enfado, después del malestar entre los aficionados porque la semana pasada Eusebio programara a puerta cerrada cuatro de los cinco entrenamientos, cuando los niños están de vacaciones y hubiera sido una gran oportunidad para que el club se acercara a sus seguidores. Respetando las decisiones de Eusebio, en el Consejo no ha terminado de gustar esa decisión, al entender que hay un término medio para hacer afición, en un momento en el que se están haciendo esfuerzos para evitar que siga bajando el número de socios y de asistencia a Anoeta, y con el reto de ilusionar a su afición para llenar el futuro nuevo Anoeta con capacidad para 40.000 espectadores. Esta semana, por ejemplo, Eusebio vuelve a abrir una sesión y entrenará a puerta cerrada tres entrenamientos.

Con la popularidad de Eusebio bajo mínimos entre los seguidores, en el Consejo mantienen la calma, porque entienden que hay motivos para estar prepcupados, pero no para alarmarse. De momento, la confianza de la dirección deportiva en el entrenador de La Seca permanece inalterable. Loren fue su principal valedor, quien propuso su nombre, y lo sigue siendo. Pero la realidad es que se ha comenzado a pensar en el futuro del entrenador. Y si la dinámica no cambia en los próximos partidos, a lo largo de este enero en el que sólo hay liga tras la eliminación copera, ya nadie puede garantizar la continuidad de Eusebio hasta final de temporada. Ya han empezado a sonar nombres de posibles candidatos, como Javi Gracia, que sigue libre tras salir adelante la opción de entrenar al Sevilla y que ya estuvo en la Real como jugador. Nunca ha escondido su ilusión por entrenar en Donostia. Pero de momento no hay nada en concreto. Sólo son posibilidades.

Porque por ser justos con la trayectoria de Eusebio, aunque la dinámica más reciente no sea positiva, sus números desde que llegara a la Real son bastante reseñables. Contra el Barça, también casualidad, hará 100 partidos como técnico de la Real desde que llegara hace mas de dos años. Y sus datos son positivos, con 43 victorias, 21 empates y 34 derrotas. Traducido a puntos, habría sumado 150 puntos de los 300 que habrían estado en juego, un 50%, la mitad de lo que había en juego. Eusebio será, además, el noveno entrenador en la historia de la Real en ser centenario, algo que no ocurre desde Toshack, y que sólo han logrado leyendas de los banquillos del club realistas como Ormaetxea, Benito Díaz, Irulegi o Elizondo, entre otros). Ni entrenadores muy recordados como Denueix, Montanier, Irureta o Krauss lo lograron. Visto en perspectiva, parece que no hay motivos para la preocupación del entorno con Eusebio. Pero la dinámica más reciente no es positiva, y el estilo y la idea del lasecano parecen evidenciar un desgaste que, si no lo corrige, le puede pasar factura.