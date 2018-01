“Escribir un mensaje conduciendo equivale a recorrer 660 metros a ciegas”

Utilizar el teléfono móvil es uno de los factores de riesgo que ha incrementado el número de accidentes en los últimos años: marcar un número a una velocidad de 120 km por hora implica recorrer 429 metros sin ver la carretera, distancia que aumenta a 660 metros a ciegas en el caso de escribir un mensaje.

Los datos lo corroboran: el año pasado se sancionaron en Sevilla a más de 7.700 conductores por usar el móvil, una de las causas de distracción que más accidentes provoca. Una cifra que a Luis Carlos Rodríguez León, fiscal de Seguridad Vial en Sevilla, le parece ‘escasa’. Y es que la conducción distraída está detrás de un 25% de los accidentes y de un 31% de los fallecidos. Rodríguez León…

Si la segunda causa de pérdida de puntos es utilizar el móvil, la primera sigue siendo la velocidad, la tercera el alcohol y la cuarta no ponerse el cinturón o no llevar a los niños en sus sillas correspondientes y homologadas, algo que el fiscal no comprende porque “un niño sin su silla es un paquete de unos kilos dentro de un coche y que un padre no sepa entender esto, es lo más alarmante”.