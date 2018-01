Se reanuda el juicio de los ERE con las cuestiones previas

Se reanuda este martes el primer juicio de los ERE, el de los políticos, el que juzga la creación, la gestión y la adjudicación de un sistema de ayudas de la Junta que comenzó en el año 2000 y duró una década. Según las acusaciones se otorgaron al margen de cualquier norma, estaban sin regular y no tuvieron el control previo de la Intervención. Se retoma la vista a las 10:00 con las cuestiones previas que plantearán acusaciones y defensas, en principio, entre hoy y mañana.

Todo apunta a que la Fiscalía Anticorrupción tratará de llevar al juicio, a través de estas cuestiones, los casos concretos, los investigados y testigos de las ayudas ya instruidas en piezas separadas. Así tratará de mostrar y concretar la supuesta malversación de caudales públicos de la que están acusadas 15 de las 22 personas que se sientan en el banquillo.

Es la estrategia de la Fiscalía después de que la Audiencia de Sevilla ha dejado claro que los exaltos cargos solo tendrán un juicio porque en los escritos de acusación se introduce la malversación y se fija en 741 millones de euros, el montante de la partida 31 L, con la que se pagaron las subvenciones.

Las defensas plantearán como cuestiones previas que la acusación por malversación de caudales públicos o asociación ilícita deben declararse nulas porque entienden que fueron "sorpresivas" y no dieron la posibilidad de defenderse a los acusados. Algunos letrados solicitarán que la causa vuelva al momento anterior al dictado del auto de procesamiento porque el juez de refuerzo, que dictó ese auto de procesamiento o de apertura de juicio oral, no era el titular del órgano judicial y, por tanto, no era juez competente para hacerlo.

Cuando termine este momento de las cuestiones previas, el Tribunal se tomará el tiempo "suficiente" para resolverlas antes de proseguir con la práctica de la prueba y las declaraciones de los 22 acusados, de más de un centenar de testigos y de una docena de peritos.

La Fiscalía, recordamos, pide 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación para el expresidente Griñán por supuesta malversación y prevaricación y diez años de inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación.