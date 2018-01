El TAN considera legal la colocación de la bandera republicana en el ayuntamiento de Tafalla

El pasado 14 de abril uno de los balcones del ayuntamiento de Tafalla lució la bandera republicana, siguiendo un acuerdo de pleno. El grupo municipal de UPN, que votó en contra, presentó un recurso ante el TAN y el Tribunal lo ha desestimado. Arturo Goldaracena, alcalde de Tafalla, destaca que la resolución recoge como "no se observa ningún impedimento legal para que el Ayuntamiento pueda, a través de la colocación de tal símbolo, rememorar un acontecimiento histórico no proscrito por el ordenamiento jurídico, como es el aniversario de la proclamación de la Segunda República".

El alcalde de Tafalla y la concejala de Izquierda Ezkerra, Soko Ojer han criticado la actitud de UPN, ya que en su opinión "ir contra un acuerdo democrático del propio Ayuntamiento, como ha hecho UPN, es lo que nos parece más grave de toda esta situación".

Este mismo asunto lo recurrió ante el Tribunal Contencioso Administrativo la Delegación del Gobierno y en ese caso ha fallado en contra del Ayuntamiento, lo que para Goldaracena "pone en evidencia la disparidad de criterio en función de los tribunales, lo cual ya es un reflejo de que algo no funciona bien. No estamos hablando de legalidad o no legalidad, porque vemos que los propios jueces no se ponen de acuerdo. En mi opinión es un ataque más a las decisiones que se toman en Navarra, incluso desde el punto de vista judicial".

El Ayuntamiento de Tafalla tiene pendiente el pago de las costas del proceso por el recurso de la Delegación y, a falta de la factura, se calcula que pueden rondar los 4.000 euros.