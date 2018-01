L'estalvi més car

No ho dic jo, ho diu UGT: les PYMES, les empreses que manen en la Comunitat Valenciana, veuen la prevenció de riscos laborals com una despesa, no com una inversió. Errada monumental que no pocs entenen quan, per desgràcia, un accident laboral provoca el tancament del negoci incapaç de fer front a les despeses que l'incompliment de la normativa ha provocat. Si a això afegim treballadors amb formació escassa, motivació més escassa encara e implicació quasi nul·la davant salaris de misèria i contractes sense cap futur tenim els ingredients ideals per a continuar, un any més, veient com els accidents van a més i els negocis a menys.