El proyecto de Ley de la Huerta a debate

El presidente de AVA Cristóbal Aguado, opina que no se ha consensuado lo suficiente, solo afecta a la huerta de Valencia, no a la de toda la Comunitat y no tiene en cuenta lo principal que es que la huerta sea rentable. Critica que se conciba la huerta como un " museo" no como un negocio. Reclama políticas activas de promoción de los productos de la huerta, y “que no se conciba como una reserva india.”

Por su parte el secretario general de la Unió de Llauradors, Ramón Mampel, señala que es una ley necesaria, porque es necesario proteger la huerta, los campos, y también el patrimonio material e inmaterial que la rodea. Mampel opina que quizá sea a largo plazo cuando se noten los beneficios de esta ley, y no entiende la posición de AVA porque la regulación es más que necesaria.