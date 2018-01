Familiares de la valenciana desaparecida en Perú piden que se inicie la búsqueda

La familia de Nathaly Salazar, la joven ecuatoriana residente en València y desaparecida en Perú desde hace seis días, ha pedido al Gobierno español que exija al peruano iniciar oficialmente su búsqueda y una investigación formal que permita averiguar su paradero así como que se pueda rastrear el móvil que llevaba consigo cuando dejó su hotel en Cuzco el pasado 2 de enero, último día en el que fue vista.

Marta Salazar, la hermana de la joven valenciana desaparecida, ha explicado en la SER que en Perú, sin la presión del gobierno español, la búsqueda no comenzará. Nathaly lleva dos meses y medio en latinoamérica como mochilera realizando trabajos esporádicos. Visitaba Cuzco y tenía intención de ver unas ruinas. Nadie sabe si llegó. El hostal donde se hospedaba se dio cuenta tres días después de que ella había desaparecido. Desde entonces la familia no tiene noticias y el cónsul da largas. Este lunes mismo han presentado la correspondiente denuncia en la Policía y han pedido ponerse en contacto con el ministerio de Asuntos Exteriores atendiendo a lo que les dicen desde Perú: si no hay presión la búsqueda no arrancará.