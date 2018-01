Puig da a Rajoy “unas semanas” para presentar la propuesta de reforma de la financiación

El president de la Generalitat, Ximo Puig exige al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy que en unas semanas presente su propuesta para la reforma del modelo de financiación autonómica, y que en contra de exigir recortes de 343 millones, adelante los 1500 millones correspondientes a la liquidación del sistema de 2016, que el gobierno suele abonar en julio, habitualmente. Así lo ha señalado al termino de la reunión de la Comisión de seguimiento de la reforma del sistema de financiación, en la que se ha constatado según el president, que la unidad de los representantes de la sociedad civil y política para reclamar el cambio de modelo se mantiene y que el gobierno de España no tiene ninguna voluntad de reformar el modelo, puesto que la reforma esta atascada en el Comité de política fiscal y financiera.

Puig insiste en que el Gobierno no puede seguir adoptando decisiones unilaterales. Respecto a la suficiencia financiera de las autonomías, "el problema territorial no solo es Cataluña" y la reforma del sistema es necesaria, y reitera que aumentara la presión para que esa reforma llegue.

Por su parte, la vicepresideta Mónica Oltra ha afirmado que en la reunión de esta mañana se ha hecho entrega del informe elaborado en diciembre por los expertos designados por les Corts y remitido a la comisión técnica. En ese informe se constata que la Comunitat invierte mucho menos en sanidad y en educación que las autonomías con mas recursos y hasta un 60% menos que esas comunidades en servicios sociales. Oltra también reitera que la infrafinanciacion repercute directamente en las personas, y señala que se ha acordado que hay que adoptar estrategias políticas.

En la misma linea se ha mostrado el portavoz de Podemos, Antonio Estañ: hay que establecer alianzas con otras autonomías, para que el gobierno de España se de cuenta de que no puede adoptar sus decisiones de manera unilateral, para solucionar la infrafinanciacion de las autonomías. No puede, según Estañ, amenazar con no cambiar el sistema si no se aprueban los presupuestos y afirma que si el gobierno de Rajoy no quiere actuar hasta que resuelva el problema catalán, la Comunitat debería ser capaz de cambiar esa posición.

Por su parte el portavoz del PP, Ruben Ibañez, afirma que la reunión se tenía que haber convocado antes, que el informe ya esta remitido-. añade que esta bien demandar pero también hay que gestionar y que con 30.000 millones menos el PP gestionaba mejor. Critica que se le pida celeridad a Rajoy, que se de prisa, cuando los expertos proponen cambios como la gestión del IVA y la eliminación de los conciertos con Navarra y País Vasco, que costaran mucho de negociar. Ademas pide que el gobierno destine 13.000 millones a la financiación de las autonomías, y según señala sin presupuesto eso no se puede hacer.

Por su parte, desde los sindicatos, UGT y CCOO insisten en que tanto el Consell como los grupos parlamentarios deberían empezar a trabajar en decirle al gobierno "que ya basta" y que la deslealtad del gobierno con la Comunitat no se puede seguir consintiendo. Isamel Saez, de UGT, afirma que "no estaría mal convocar nuevas movilizaciones". Arturo Leon, de CCOO, habla de "gestionar el asunto con inteligencia".

Y Salvador Navarro, presidente de la patronal autonómica CEV, también reitera su compromiso con la exigencia de que se ha de cambiar el cambiar el sistema de financiación y afirma que el gobierno trata a los valencianos "como ciudadanos de tercera".