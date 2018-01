El PP denuncia la existencia de plazas ORA ilegales

El grupo municipal del PP ha denunciado este lunes el incremento ilegal de plazas de la ORA en zonas en las que hasta ahora no existían y que no aparecen en el pliego de condiciones técnicas del nuevo contrato ni en la ordenanza aprobada por el pleno del ayuntamiento.

Según el PP actualmente existen diecinueve plazas habilitadas de manera ilegal en las Plazas de Jesús Hilario Tundidor y Santa María la Nueva, lo que supone un 53% más de las autorizadas en la zona. Los populares, que invitan a reclamar a los ciudadanos afectados, han pedido explicaciones al alcalde de Zamora, Francisco Guarido y al Concejal de Seguridad Ciudadana, Antidio Fagúndez, y han anunciado que solicitarán un informe policial que certifique el número de plazas reguladas existentes en la ciudad.

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Zamora, Jose Luis González Prada, ha puesto de relieve otra supuesta irregularidad como seria el hecho de que, con el nuevo contrato, las denuncias solo podrían anularse por parte de aquellos ciudadanos que, disponiendo de ticket, hubieran excedido el tiempo autorizado y no en el caso de que se haya aparcado en zona regulada sin el preceptivo ticket, algo que, señala, si se podía hacer hasta la entrada en vigor del nuevo contrato.

Según los populares, las tensiones políticas entre el Alcalde de Zamora y el Concejal de Seguridad Ciudadana están provocando alteraciones en los asuntos municipales y que nadie de la cara ante la nefasta gestión de los grandes contratos municipales.

Tras la denuncia el equipo de gobierno municipal ha desmentido las acusaciones y ha exigido mayor rigor a los concejales del PP y que cesen en denunciar falsedades. Lo ha hecho en un comunicado en el que, en relación al procedimiento de anulación de denuncia, asegura que no ha variado con respecto al que existía con el anterior gobierno municipal del Partido Popular. Por otro lado, respecto a las plazas de aparcamiento ORA no autorizadas, el equipo de gobierno IU-PSOE aclara que se trata de un error de señalización que se detecto y comunico a la empresa Dornier en diciembre, para que procediera a la eliminación de la pintura azul, trabajo que quedo pendiente de realizar pasadas las fiestas de navidad al objeto de buscar un disolvente o recurso técnico que no dañara la cuarcita del pavimento, por lo que no se puede afirmar que haya existido un incremento ilegal de las plazas de aparcamiento regulado sino un error de señalización en fase de corrección.