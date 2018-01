Visto bueno a los presupuestos de Zaragoza

Los 800.000 euros de subvención al Real Zaragoza han sido, como se esperaba, el único escollo para el acuerdo total entre los tres grupos de izquierda para los presupuestos de este año. La comisión de Economía ha comenzado con esfuerzos evidentes por parte de Zaragoza en Común y el PSOE por evitar en público las broncas de las negociaciones de estos días. Pero al final, han vuelto a saltar chispas.

Todo seguía el guión establecido: Zaragoza en Común, PSOE y Chunta lo tenían pactado todo... excepto la enmienda del PSOE para subvencionar con 800.000 euros al Real Zaragoza, que iba a salir con el apoyo del PP. "La transacción del grupo popular hace referencia a que mantengamos esta ayuda al Real Zaragoza, pero que en lugar de que se detraigan los fondos al 50% de la carga financiera y del patronato de turismo, sea al 100% de la carga financiera, y nos parece razonable", ha declarado el socialista Javier Trívez, mientras que Fernando Rivarés ha insistido en la propuesta de Zaragoza en Común de dedicar "200.000 euros y no 800.000, a promoción al deporte base mediante un convenio con el Real Zaragoza".

El teniente de alcalde de Economía, Fernando Rivarés, ha sorprendido a todos presentando en el último momento una última enmienda in voce y el portavoz socialista de Economía ha respondido que "es incomprensible cómo han llevado la negociación, las promesas que me ha hecho y luego ha incumplido", a lo que ha añadido que "es incomprensible que una vez que dice que no van a darnos apoyo en esta enmienda, pero que no van a decir nada al respecto, es incomprensible que hoy presente una enmienda para seguir estando en el candelero".

Por su parte, María Navarro, concejal del Partido Popular, le ha dicho a Rivarés que "el señor Híjar le ha ganado la batalla". "En el fondo yo sé que tenía en el espíritu ese apoyo pero le ha ganado la batalla", ha continuado Navarro, quien ha hablado también de "la sopa de siglas de Zaragoza en Común, las cabezas del poder de Zaragoza en Común hacen que pasen estas cosas en el Ayuntamiento, esa inestabilidad y que sean impredecibles en todo momento".

A Rivarés lo que más le preocupa "de este rollo", ha dicho, "es que al final, parece que lo importante de este presupuesto son 800.000 euros o no para el Real Zaragoza". 800.000 euros que han sido finalmente apoyados por PSOE, PP y Ciudadanos. Chunta se ha abstenido y Zaragoza en Común ha votado en contra.

También en los presupuestos...

Más allá de esa famosa enmienda, el acuerdo entre Zaragoza en Común, PSOE y Chunta ha sido amplio. Con las enmiendas socialistas, se han movido once millones de euros y con las de Chunta, unos seis. Ciudadanos también ha conseguido apoyos para mover casi tres millones de euros.

La principal crítica de los tres grupos con los que ha negociado el gobierno ha sido el incumplimiento de los compromisos presupuestarios en los años anteriores. Desde Ciudadanos, que utilizaba ese incumplimiento como argumento para su enmienda a la totalidad. "No estamos de acuerdo con las inversiones y con la baja ejecución que se tiene", ha explicado Sara Fernández.

Mientras que Javier Trívez ha revelado que Rivarés le ha dado esta mañana el cronograma, "que hay que analizarlo porque en un primer vistazo hay algunas cuestiones que hay que mejorar", ha remarcado. Hasta Chunta, los más cercanos a Zaragoza en Común, ha sentenciado la importancia de "un compromiso serio y real de cumplir con esos acuerdos y con esas previsiones de inversión".

El teniente de alcalde, Fernando Rivarés ha respondido a las críticas diciendo que "el año pasado terminamos con un 96% de ejecución presupuestaria, que en las medias históricas zaragozanas, es muy alto".

El Partido Popular es el único partido que no ha conseguido apoyos para ninguna de sus propuestas. Los presupuestos serán aprobados inicialmente en pleno el lunes 15. Recordamos que las cuentas ascienden a 753 millones de euros, es un 4% más que en 2017. 65 millones y medio están dedicados a inversiones.