Agapito Iglesias juzgado por el caso Aulario de PLAZA

Agapito Iglesias niega haber hinchado en casi 1,5 millones de euros las facturas para construir el aulario de PLAZA. Facturas que se refieren principalmente a movimientos de tierras y compactación del terreno que como reconocen algunos testigos, y así cree la fiscalía, nunca se llevaron a cabo. Son declaraciones que han tenido lugar esta mañana en la Audiencia Provincial de Zaragoza donde está siendo juzgado Iglesias por varios delitos. Se enfrenta a 8 años de prisión.

El empresario soriano ha justificado el precio cobrado por el aulario en el acuerdo que se firmó en 2007. A la pregunta de si el precio que se fijó entre Zaragoza Plaza Center y PLAZA en mayo del 2007 es el mismo que el que se escritura en 2011, Iglesias ha respondido que "es exactamente el mismo, 6.407.000 euros".

Un contrato que consideró irregular el exgerente de Plaza, Javier Andreu, porque cuando se fijo el precio era un proyecto sin licencia y no existía tasación. Además ha añadido que "es una nave para dar clases de logística con aulas pequeñas y tiene 6.000 m2. Yo vengo del mundo de la promoción inmobiliaria y 6.000 m2 no cuestan seis millones de euros, porque eso es precio de más de mil euros el m2 que es precio de construcción de oficinas de lujo, no es un precio de construcción de una nave que es simplemente una solera, una cubierta y unas paredes".

Agapito ha defendido que los trabajos que se incluyeron en la certificación son los que se realizaron, aunque hubo que cambiar el proyecto. "Ha habido un movimiento de tierras, pero es que ha habido un cambio de proyecto. Al final se ha demostrado que el terreno no estaba plano, que hubo que hacer una excavación porque era peligroso construir sobre las bases que estaban calculadas el proyecto y lo que se hace es mejorar el terreno para que pueda soportar la carga de un edificio encima", ha argumentado el empresario.

Sin embargo, estos movimientos son negados por testigos vinculados empresarialmente con Agapito, el arquitecto de Escaleno, Alberto Casado, Fernando Viñuales del Consejo Técnico de Zaragoza Plaza Center y Javier Royo, jefe de obra de Codesport. "Yo no lo he visto", "ese movimiento de tierras, durante los siete años que estuve allí, nunca lo vi", "mientras estuve allí de jefe de obra no se realizaron, se realizó una explanación del terreno y ya está", dicen.