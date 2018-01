"Algún año volveré"

Talento puro. Javi Espinosa, que fue jugador del Almería, estuvo el domingo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos para ver en directo el partido del equipo rojiblanco ante el Lugo, aprovechando que tenía día libre en el Granada, donde está ahora el gran Javi Espinosa.

Al talaverano del conjunto de José Luis Oltra le gustó el Almería en el partido de la última jornada de la primera vuelta en el Campeonato Nacional de Liga en Segunda División: “He visto un gran Almería, muy serio en el campo desde el primero minuto hasta el último, y entiendo que ha sido justo que haya logrado los tres puntos ante un gran rival como el Lugo. Me ha gustado el Almería porque ha sido compacto y sólido, y eso es muy importante para competir en Segunda. Han sido tres puntos merecidos para un Almería que está claro que va a más en la clasificación esta temporada”.

Javi Espinosa lleva el escudo del Almería en su corazón: “Tengo una espina clavada con el club rojiblanco y ojalá que algún día pueda volver al Almería. Me marcó aquel descenso, fue como un impacto. Me encanta la ciudad y la afición del Almería, y por eso me gustaría regresar algún año al Almería. Hay un gran ambiente de fútbol en esta gran ciudad”.

El ex-futbolista del Almería entiende que el equipo rojiblanco está en el buen camino con el míster granadino en el banquillo: “Veo que el equipo poco a poco va resurgiendo y saliendo hacia arriba desde la llegada de Lucas Alcaraz y eso que hay tantas bajas por lesiones, pero seguro que seguirá en la misma línea de progresión en la Liga”.

Está encantado en el equipo nazarí: “Estamos metidos en la zona de arriba y tenemos todas las opciones para intentar el ascenso a Primera, pero hay que ir poco a poco hasta el final de la temporada”.