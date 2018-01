El ayuntamiento recomienda no salir a la calle

El Ayuntamiento de Ávila recomienda, en la medida de lo posible, no salir a la calle este lunes 8 de enero por la situación en la que se encuentran las vias de la ciudad, muy complicadas para el tránsito tanto de vehículos como de peatones. Las bajas temperaturas de esta madrugada con una mínima de -6,2ºC han convertido en hielo mucha de la nieve acumulada, dificultando aun más su retirada.

Durante la madrugada se ha trabajado en seguir limpiando las vías principales y calles de las Hervencias, polígonos industriales y zona norte de la ciudad. Desde las 7 de la mañana se han incorporado los operarios a pie que están trabajando sobre todo en las aceras que siguen acumulando mucha nieve.

"En la medida de lo posible, pedimos a los abulenses que no hagan uso del vehículo privado y no pongan el riesgo su seguridad y la de sus vecinos y también pedimos que, si no es por una cuestión de necesidad, no salgan a la vía pública porque es evidente que en las aceras queda mucho trabajo por hacer y eso es lo que estamos empezando a hacer en colegios o centros de salud, en aquellos que cumplen un servicio público" señala Rubén Serrano, teniente alcalde de Interior y Presidencia del Ayutamiento de Ávila.

También se pide "la colaboración de los ciudadadanos para intentar, en las medidas de sus posibilidades, la limpieza cada uno del ámbito en el que vive, en el que tiene su garaje o su comercio. La situación está para que entre todos sumemos y tratemos de que la ciudad pueda volver a la normalidad lo antes posible" prosigue Serrano.

Críticas

Desde el Partido Socialista se hacía público un comunicado en el que, además de agradecer la labor de todos los servicios que trabajan en las labores de limpieza, considera que se han producido "errores políticos y de gestión que merecen subsanarse para que no se repita esta situación en el futuro" Su portavoz en el Ayuntamiento de Ávila, Yolanda Vázquez consideran que "el caos que se vive este fin de semana merece una explicación desde el punto de vista político", explicación que pedirán en las comisiones correspondientes.

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila, Rubén Serrano rechaza esas críticas y señala que la situación ha sido excepcional. "Yo tengo 51 años, llevo viviendo en Ávila 49 y no recuerdo en mi vida una nevada de esta intensidad y esta duración con tres días seguidos prácticamente, nevando sin parar. Por ello yo me permito calificarla de excepcional y, ante situaciones expepcionales, medidas excepcionales para poder afrontarlas con un mínimo de garantías que es lo que hemos hecho"