Hidalgo: "Lo habitual es que el que encarna la institución tenga más representación en el partido"

"Es lo habitual en todas las fuerzas políticas". Así se ha defendido el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria de aquellos quienes le critican por intentar liderar el PSOE en la capital a la par que dirige el Ayuntamiento. En una entrevista en la Cadena SER, Augusto Hidalgo ha asegurado que "lo habitual es que el que representa la institución tenga más representación en el partido", refiriéndose así a las declaraciones que ha realizado su contrincante a la secretaría general de la agrupación socialista de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez del Pino.

Hidalgo ha insistido en que creer que un alcalde debe dedicarse a gobernar y no a otros cargos para no interferir en su gestión, "se cae de maduro". Asevera que esto se debe a una cuestión obvia de "sincronización del trabajo en la organización con las necesidades de la institución" y ha reconocido que esto también ha sucedido en Valladolid donde el alcalde y portavoz de la Ejecutiva Federal se ha presentado también a la secretaría general del partido. El alcalde ha anunciado, además, que aunque no hay una fecha formal para la cita electoral, se baraja el 17 y el 18 de enero.

En clave local, el edil ha afirmado que esta misma semana, el miércoles, podría inaugurarse la nueva pasarela de la Cícer. Una infraestructura que ya fue abierta parcialmente el pasado noviembre y que estaba a expensas de "concretarse la parte eléctrica para poner en funcionamiento las escaleras mecánicas".

Además, sobre las críticas que ha vertido la oposición por el retraso en la presentación de los presupuestos municipales, el alcalde ha asegurado que esta demora se ha debido a que la corporación ha estado a expensas de la incorporación de la relación de los puestos de trabajo (RPT) y esta semana serán también presentados en un pleno extraordinario.

En relación al descuelgue de los principales municipios turísticos del Archipiélago (San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Arona, Guía de Isora y Adeje) del stand del Gobierno de Canarias en Fitur, Hidalgo ha defendido que se trata "de un fracaso por parte del Ejecutivo regional", aunque sí que ha asegurado que siempre es una garantía acudir a esta feria bajo el "paragüas de Islas Canarias".