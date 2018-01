El exconcejal socialista en el Ayuntamiento de Ronda (Málaga), José María Jiménez, ha declarado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad malagueña que la actual alcaldesa del municipio, Teresa Valdenebro, "era conocedora y partícipe" del supuesto fraude donde se firmaron las actas de la boda de su hija, Laura Jímenez, que ha ratificado ante el mismo magistrado la versión de su progenitor.

El Partido Popular, que ejerce de acusación popular, ha pedido formalmente que la regidora del PSOE sea llamada "a declarar como investigada" al considerarla coautora de los hechos. Jiménez, que dimitió tras conocerse el cambio de fecha de la boda de su hija, ha asegurado -durante la vista de las diligencias previas- que la alcaldesa tenía "perfecto conocimiento" de que se iban a cambiar las fechas en las actas de la boda, una actos conformadas por hasta seis documentos firmados por Teresa Valdenebro durante el oficio de la ceremonia.

Los hechos ocurrieron el 17 de junio del pasado año y provocaron la dimisión del edil socialista tras la polémica del cambio de fecha de la boda de su hija para, al parecer, poder acceder a un contrato del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y tener un permiso de vacaciones remuneradas. Un periodo vacacional donde el matrimonio aprovechó para realizar un viaje nupcial a Nueva York. La novia de la ceremonia tenía precisamente el 21 de junio fijada la fecha para un trabajo temporal en el hospital de la Serranía de Ronda. Al marcar ese día 21 como la jornada del enlace, disfrutaba automáticamente del permiso de quince días.

Jímenez -el día de su dimisión- aseguró en rueda de prensa que la alcaldesa, Teresa Valdenebro, "haya intentado favorecer a nadie", dejando claro "que no tenía conocimiento". Sostuvo que "si alguna cabeza tiene que rodar es la mía, es indiscutible". La versión que ha sostenido este lunes ante el juez es muy distinta al asegurar ahora que la regidora si conocía el cambio de fecha que iba a constar en las actas.

Entonces aseguró que "esto no se hace, intentar cargarse a la alcaldesa de la ciudad con una cosa tan absurda me parece terrible, tremendo". El entonces edil criticó, en relación con la publicación de boda de su hija en prensa, "la doble moral" e incidió en que se trata de "la boda privada" de su hija. Sobre las fechas, insistió en que "sólo hubo una boda; fue una decisión personal e intransferible de la familia, mi hija con sus padres", añadiendo que "ella prefería el 21 -de junio-, que es día laborable, y la familia no puede asistir a esa celebración tan importante en nuestras vidas", por ello, "se oficia la boda el 17".

Además añadió que "no entendimos necesario" decirle tras ir al Servicio de Atención al Ciudadano y comentar con la funcionaria que por interés personal de su hija y familia "siempre ha querido que fuesen sus papeles oficiales de boda el 21", algo para lo que "no hubo problema".

"Se hizo un cambio de fecha y entendimos que sin más razón y malicia eso era lo que era", ha dicho, recordando que el 17 se celebra la boda y "Teresa oficia la boda; firma unas actas porque entendemos que no hay problema por parte de la familia, es que no lo hay, porque toma efectos el 21, por razones personales estrictamente, que nadie puede decidir por nadie".

Al respecto, justificó que cuando él oficia bodas "no me fijo en la fecha del documento y sí nos fijamos en los documentos de los contrayentes y los testigos, que son quienes firman dicho contrato".

Desmitió que "la alcaldesa haya intentado favorecer a nadie", afirmando que fue una decisión "personal, que no entendimos que podría tener problema, porque simplemente era el cambio de una fecha en un documento, cambio por decisión personal, porque ella quería que se reflejara con fecha 21".

Agregó que el fin de semana era "la fecha ideal" para poder acoger a todos los familiares y amigos y "por eso se celebra el 17 como se podía hacer el 26".

Por otro lado, acerca de las críticas a la alcaldesa sobre supuestos favores ha dejado claro que es "total y absolutamente incierto". "Desmiento la de doble boda, ha habido una sola boda y es la de mi hija" dijo criticando que "estoy hasta el gorro de que la gente se meta en la vida privada de los demás".

Dejó claro, por tanto, que la alcaldesa firmó las actas del 17, aunque la fecha del documento ponga el 21, aludiendo a que "no hay beneficio personal, sólo y exclusivamente el interés particular de la persona que se casa", algo que es "personal e intransferible de cada individuo en este Estado en el que vivimos de libertad".

Cuestionado entonces por si se arrepiente de no haberle dicho nada a la alcaldesa, afirmó que "me arrepiento de decirle a mi hija 'qué más da, por qué no la dejas el 17'", pero "porque se le ha hecho daño".

Para Jiménez, "es el PP quien quiere buscar siete pies al gato" para "intentar hacer daño y escarnio político". Asimismo, dijo que "he cumplido los deseos de mi hija, a la cual respeto de una forma extraordinaria, porque no es que se parezca a su padre, es mejor que yo". "No hubo una doble boda, hubo una boda y es la de mi hija" concluyó.

El SAS finalmente impuso una sanción a Laura Jiménez: devolver el dinero que había cobrado ese mes por el permiso nupcial disfrutado durante el contrato temporal que tenía con el hospital comarcal en la Serranía de Ronda