Saúl García refuerza el lateral izquierdo "con ganas de jugar ya"

Saúl García (Vioño de Piélagos, Cantabria, 9 de noviembre de 1994) es el primer fichaje invernal del Numancia. Un lateral izquierdo que llega cedido desde el Deportivo de La Coruña hasta final de curso, para cubrir una demarcación mermada por las lesiones. Saúl reconoce que hubo otros equipos interesado, pero que la del club soriano fue la más interesante. “Hubo alguna oferta, pero nada concreto, sólo interés. La oferta del Numancia llegó rápida, después de las lesiones de Ripa y Luis Valcarce, se fraguó el fichaje de la noche a la mañana. Estoy contento con ello, es una buena oportunidad y espero aprovecharla”.

LESIONES en el lateral La llegada de Saúl García se ha visto provocada, y de forma urgente, después de las lesiones de Adrián Ripa y Luis Valcarce en el partido de Copa ante el Real Madrid, dejando al Numancia sin laterales izquierdos específicos. El aragonés sufre un sobreestiramiento muscular en la cadera y pronto podría estar de vuelta, pero el berciano tiene afectada la rodilla que fue operada hace casi un año y pendientes de un diagnóstico definitivo su baja será más prolongada.

Antes de firmar, buscó referencias del Numancia y de Soria “Hablé con David Concha y con Pedro Orfila (ambos cántabros y ex del Racing), que son buenos ex compañeros y con los que tengo una relación muy buena y me hablaron súper bien de Soria y del Numancia. Luego hablé con César Palacios y con Arrasate y fue muy rápido”.

Llega procedente del Deportivo, donde este curso ha estado inédito en Liga, con Luisinho y Fernando Navarro por delante en el lateral zurdo. “Quiero más minutos, porque mi presencia en este primer tramo de temporada ha sido testimonial y sólo jugué en la Copa del Rey ante Las Palmas y allí no iba a tener oportunidades. Espero tenerlas aquí, con trabajo”.

Eso sí, a pesar de su juventud, 23 años, ya ha disputado 73 partidos en Segunda división. “He estado varias temporadas en Segunda, con Racing, Tenerife, Girona y Mallorca, y la categoría no me viene de nuevas. Quiero volver a disfrutar del fútbol y ayudar al Numancia a conseguir el objetivo, que ya veremos cuál es al final”.

Aun sin ritmo de competición, asegura que está para jugar ya. “Estoy dispuesto, físicamente bien, con muchas ganas, con mucha ilusión y si el entrenador me da la oportunidad trataré de aprovecharla”. Saúl, que llevará el dorsal 2, se define como un lateral de ataque: “Me gusta ser ofensivo, incorporarme al ataque, pero sin olvidar que soy defensa y tengo que defender lo primero”.

Con respecto a su nuevo equipo, se muestra optimista, después de presenciar el 2-2 ante la Cultural Leonesa ‘in situ’: “Vi el partido en León, ya que venía de camino desde La Coruña y paré allí. Vi bien al equipo, creo que el primer gol hizo daño, bajó el nivel, sin estar mal, y la Cultural dominó más y logró el segundo. Pero el Numancia tiró de orgullo para empatar el partido, que fuera de casa es complicado”.