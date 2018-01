"Sin su compromiso y fidelidad a nuestro proyecto esta incorporación no habría sido posible", aseguró el Director Deportivo Sergio Fernández en la presentación del delantero sueco John Guidetti. El punta dijo que "yo he estado concentrado en el tema del fútbol. He dejado en manos de mi representante, Celta y Alavés los contactos". Del club vitoriano destacó a los "supporters que son increíbles. A mí me gusta jugar con aficiones como la de Vitoria".

De su aportación añadió que "soy más 9 pero puedo ayudar a gente como Burgui o Munir". Sobre la situación del equipo comentó que "necesitamos ganar partidos para no ir a Segunda. Esto es tener balón, jugar con corazón y sumar 3 puntos. Lo importante no es que yo marque sino que el Alavés gane".

Guidetti llevará el número 10 que ha dejado libre Romero en el mercado invernal. "Tengo mucha confianza en este club, en Sergio Fernández, Abelardo y los compañeros. Yo estoy listo para poder jugar ya". El sueco añadió que "soy un poquito loco en el campo, me gusta ganar. No sólo en fútbol sino también a cartas o el Monopoly". Por último concluyó que "el fútbol sin aficionados no es nada, ellos son lo más importante".

Katai y Santos están ahora en la parrilla de salida y Layún, Llorente o Hernán Pérez en la de entrada. Asunto diferente es el de Bojan que no puede jugar esta temporada en Europa salvo en el Stoke City que tiene sus derechos o el propio Deportivo Alavés. Hace unos días tuvo un tanteo de un club estadounidense pero la operación no se cerró. Jugó en San Mamés para sustituir al lesionado Burgui, que tiene para tres semanas por una rotura de fibras.