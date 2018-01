El Ayuntamiento de Los Barrios readmitirá a 74 amortizados

La Delegación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Los Barrios ha citado para su readmisión a la plantilla municipal del consistorio a 74 trabajadores amortizados en 2012, dando cumplimiento así a las recientes sentencias del Tribunal Supremo que han determinado la firmeza de la sentencia del Juzgado de lo Social Único de Algeciras, que declaró nula la extinción de estos puestos de trabajo, por amortización de la plaza, con la consecuente readmisión.

Siendo interés del Consistorio barreño de dar debido cumplimiento a las resoluciones judiciales, y con el ánimo y propósito de no retrasar el cumplimiento de la misma, se ha citado a estos 74 trabajadores a presentarse el próximo 16 de enero, a las 08.00 de la mañana.

Además, el Consistorio va a proceder a cursar el alta en la Seguridad Social de cada trabajador, con la fecha de efectos establecida en la sentencia del Juzgado de lo Social de Algeciras; y se va a proceder al cálculo de los salarios de tramitación para su abono.Por otra parte, para poder organizar debidamente la incorporación de estos 74 trabajadores y no entorpecer el funcionamiento ordinario de la administración, es necesario actualizar su perfil profesional dado el tiempo transcurrido desde su cese.

Para capacitar el desempeño en esta Administración se va a proceder a poner en marcha varios programas formativos generales y otros adaptados a las novedades normativas y organizativas, concretas de cada puesto.