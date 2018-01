‘El camino menos transitado’

La Navidad terminó, volvemos a la rutina y los Reyes Magos, después de varios días de frenético trabajo, ya reponen fuerzas. La historia cuenta que sus Majestades dejaron oro, incienso y mirra a los pies del Niño Jesús y luego se fueron a dormir, como todo hijo de vecino. Sin embargo, el 7 de enero, mientras soñaban plácidamente, un Ángel se les apareció para advertirles de que debían regresar a sus hogares por un camino diferente al que habían seguido en la ida con el fin de evitar a Herodes, quien andaba medio loco por conocer el paradero de la criatura que iba a sustituirle como rey de los judíos. Total, que a los pobres Reyes Magos les fastidiaron el sueño y tuvieron que buscar un itinerario alternativo.

Sobre este asunto, hay un poema de Robert Frost que me gusta mucho y termina así: “Dos caminos se bifurcaban en un bosque y yo, yo tomé el menos transitado, y eso hizo toda la diferencia”.

En este nuevo año, algún que otro Herodes saldrá a nuestro encuentro, algún que otro imprevisto, algún que otro contratiempo, y tendremos que cambiar de camino. Procurad escoger el menos transitado. Sin miedo. Que no hay mal que por bien no venga y nunca se sabe qué sorpresas y retos nos esperan al cabo de los senderos no elegidos, aquellos que se pierden en la espesura.

Feliz y valiente 2018.