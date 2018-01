Barbón cumple cien días al frente de la FSA

Adrián Barbón ha cumplido este martes 100 días al frente de la ejecutiva de la Federación Socialista Asturiana. Lo hace presumiendo de una gestión centrada en la recuperación de los órganos de gobierno del partido y la apertura a la sociedad en colaboración con las agrupaciones locales. Barbón marca diferencias con respecto a la anterior dirección del partido, que comandaba Javier Fernández, y dice que en estos 100 días de trabajo ha fortalecido la organización, recuperado sus órganos de gobierno, mejorado la vinculación con la militancia y abierto puertas y ventanas para intentar atraer a los sectores más jóvenes de la sociedad.

Por lo demás, y pese al portazo de Podemos a los presupuestos del gobierno del Principado no modifica ni una coma de su discurso sobre el necesario diálogo y colaboración entre las fuerzas de la izquierda. Asegura que siempre ha querido "una FSA que sea capaz de dialogar con la izquierda política para acordar los mejores pactos de cara al futuro".

Barbón pide más trabajo en torno a los grandes retos los problemas de los asturianos y no en lo que él llama "lo nuestro". Esa mención a “lo nuestro” tiene que ver con las especulaciones sobre la supuesta carrera por la candidatura de las próximas autonómicas. Barbón, fue más explícito al respecto el pasado lunes, durante la inauguración de los actos conmemorativos del centenario de la investidura de Manuel Llaneza como alcalde de Mieres. Trató de zanjar la cuestión atajando el runrún que le sitúa como posible candidato en contra de lo que él mismo ha sostenido hasta el momento. No hay debate porque el asunto no está sobre la mesa: "No voy a elucubrar, ni alimentar ningún debate en ese sentido y pediría al conjunto de la organización que no juguemos a hacer debates públicos de nuestros debates internos porque los ciudadanos se cansan".