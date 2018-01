"¿En quién ha pensado la Diputación con el nuevo decreto de atención temprana?"

Primero fueron los tres colegios profesionales, de psicólogos, logopedas y fisioterapeutas. Hace un mes denunciaron a través de un comunicado que "la Diputación de Bizkaia desautorizaba a una gran cantidad de centros asistenciales con el nuevo decreto de atención primaria". Ahora a esta reclamación se unen las familias que aseguran se han encontrado que si quieren seguir con estos profesionales tienen que pagar de su bolsillo la concertación que hasta ahora recibían sus hijos e hijas porque estos centros no se prensentan al concierto porque "no les compensa".

Entrevistada en Hoy por Hoy Bilbao, Maite es la ama de dos niños de 5 años. Vive en Güeñes y llevan varios años recibiendo los servicios de atención temprana de una profesional de la zona. "Ahora con esta decisión, mi logopeda no acude a la concertación porque asegura que no le compensa cumplir todos los requisitos, sobre todo referidos a la estructura de su despacho, para seguir con la concertación foral." El caso es que para seguir recibiendo esta ayuda foral, unos 400 euros si fuera a una consulta privada, ahora Maite ve su vida familiar muy alterada.

"Ahora tendré que venir dos veces por semana a Bilbao. No tengo centro concertado en toda Enkarterri. Esto es increíble". A lo que esta madre añade, "y encima me dicen que mis dos hijos no pueden ir al mismo centro porque no hay capacidad. Tengo que ir de un lado para otro." Además de Maite, ha habido más llamadas en directo. Otro aita ha señalado que tampoco en Basauri hay centros ya concertados para la una etapa que se abre ahora tras la publicación en el BOPV los nuevos requisitos. "Yo voy a ir a Uribitarte (sede de los servicios forales de Acción Social) para que me lo expliquen. ¿En quién ha pensado la Diputación con este decreto?".

Algunos padres "han tirado la toalla". Otros aseguran que seguirán luchando por encontrar un interlocutor válido que les explique por qué ahora sus hijos "no pueden seguir con los profesionales de siempre". Entrevistado Antonio Clemente, logopeda y portavoz de los tres colegios profesionales añade que "hay un punto más a tener en cuenta. Estos niños y niñas necesitan también un tiempo para empatizar."

Durante el programa, más familias afectadas, en este caso desde Busturialdea o Urdaibai tampoco hay centros concertados. Aseguran a través del wasap del programa, 616 372 400, "que viajar hasta Bilbao es un problema por desplazamientos y horarios. Nosotros seguiremos de forma privada."

Desde la institución foral guardan silencio. Sólo apuntan que "se ofrece el servicio concertado de responsabilidad pública de atención temprana en centros que cumplen la normativa en vigor."