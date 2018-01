SD Amorebieta y Portugalete, protagonistas

Matej Simic, central croata de 22 años, que milita en el Amorebieta y Pepelu Villar, 27 años, portero del Portugalete, se pasaron por Radio Bilbao.

Misic, natural de Split, se abre camino en el Amore de Joseba Etxeberria tras convencer en la prueba que le realizaron en verano en Urritxe, de la mano del director deportivo, Asier Goria. “Quería hacer algo con mi carrera de fútbol, porque pienso que tengo en España más probabilidades y más futuro que en mi país”, narra Simic. Suma tres años en España tras militar en la Tercera División valenciana en las filas de Orihuela, Torrevieja y Muro de Alcoy.

La exigencia del Amorebieta versa, comenta Simic, en “seguir en Segunda B, empezamos mal encadenamos una racha buena y ahora nos vamos manteniendo”, en referencia al puesto undécimo que ocupan actualmente en el Grupo II de Segunda B. “Somos como una familia en el vestuario. Etxebe es un tío tranquilo, me parece una persona normal, como Aranzubia, nos da mucha confianza”.

Simic afirma que en Croacia el fútbol es prioritario y que después, mucho más abajo, se encuentra el balonmano y el baloncesto. Un fútbol estructurado, con 4 millones de habitantes, en Primera, Segunda y Segunda B. “En Split, con un año, te dan ya una pelota a ver si sirves para jugar”, lanza. Simic es aficionado desde su época en Split del Real Madrid y de “Sergio Ramos”. Se define central “contundente y de ir bien de cabeza y de salto, central duro”, se define. Con Oier Luengo, de 21 años, forman el tándem más joven de la categoría: “Nos complementamos muy bien”. Ambos jóvenes, preparados y compensándose perfectamente.

Por su parte, Pepelu Villar, 27 años, y con un amplio historial: Lorca, Jumilla, Olympic de Xátiva, Alcorcón B, Alcorcón, con seis partidos en el banquillo en Segunda aunque no llegó a debutar, Jové y Yeclano, del que vino este verano al Portugalete. “El representante se puso en contacto conmigo y no me lo pensé. Sé que en el fútbol vasco apuesta siempre por gente que lo hace bien y quería tener más proyección y que el Portugalete ascienda a Segunda B, que es su objetivo”. Un Pepelu al que entrenó Fran Yeste en el Eldense, aunque sin ficha. “Coincidí con él, siempre mostró mucho interés por mí”, rememora. En una mano tiene tatuado el número 1 y el 13, como Herrerín, “y me falta el 25… pero bueno”, apostilla el arquero alicantino. “Me los guardo bien”, comenta sobre el resto de sus tatuajes, sobre todo en un brazo. Reconoce que los porteros, como un jugador diferente al resto, “tienen un tiro, tienes que tener algo distinto y también tienes que tener esa calma y esa agilidad mental que te ayude en su futuro”.

Un Portugalete en el que “desde el primer día” confiaron en sus prestaciones y que se siente “muy a gusto” en el piso que comparte en el casco urbano jarrillero con el burgalés Gabri Ortega. “Los resultados han llegado a base de estar todos juntos el equipo. Se ha puesto arriba tras estar todos juntos y solo queda seguir así para no bajar de esos puestos”. Un Portu que le costó el puesto a Calle y Etxeba. Solo vale ser primero en Tercera División: “Hay que saber llevarlo, la exigencia en este club es máxima y a intentar seguir haciéndolo bien”. Aficionado al Atlético de Madrid y de pequeño se vestía de ‘El Mono’ Burgos: “Con visera y todo”.