Ya se conoce la remodelación del gobierno municipal de Cartagena

Tras la expulsión de MC del equipo de gobierno, el PSOE ha asumido la totalidad de las funciones y áreas de gobierno, únicamente con seis concejales. Se han producido varios cambios en las atribuciones de los concejales, que quedan de la siguiente forma:

Ana Belén Castejón dirige el Área de Servicios Sociales e Igualdad

Juan Pedro Torralba asume el Área de Servicios Municipales, Participación Ciudadana y Festejos.

Francisco Aznar se hace cargo del Área de Desarrollo Sostenible, Función Pública, Interior, Seguridad, Transparencia y Urbanismo.

Carmen Martín del Amor asume el Área de Estrategia Económica, Hacienda Pública, Comercio y Turismo.

Obdulia Gómez se encarga de las funciones del Área de Calidad de Vida, Consumo, Agricultura, Medio Ambiente y Deportes.

David Martínez se pone al frente del Área de Educación, Cultura, Juventud y Patrimonio Arqueológico.

Juan Pedro Torralba pasa a ser el Primer Teniente de Alcalde, cargo que ocupaba Ricardo Segado, mientras que Francisco Aznar será el Segundo Teniente de Alcalde. En la próxima Junta de Gobierno se avanzará en nuevos nombramientos. Por otra parte, todos los concejales de MC han sido cesados de sus funciones.

Además, según la alcaldesa, ya han hablado con el PP y su portavoz, Francisco Espejo, y dicen que no presentarán ni apoyarán una moción de censura contra el gobierno socialista. Tampoco pactarán con el PSOE, ya que no les une ningún punto del programa electoral. No presentará tampoco una moción el grupo de Ciudadanos, son cuyo portavoz, Manuel Padín, ha hablado la alcaldesa, no entran en el gobierno pero sí que "ayudarán a la gobernabilidad en temas puntuales".

La alcaldesa también ha hablado de la rueda de prensa de ayer de José López, en la que pedía la expulsión de Castejón del PSOE por la revisión de la tarfia del agua, cuyos "insultos y descalificaciones" no se los esperaba de un socio. También ha indicado que gobernar en solitario y en minoría es un "reto apasionante" que "afronta con ilusión". Aseguraba por último que "el buen clima y la calma" han regresado al Ayuntamiento de Cartagena.