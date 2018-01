La exposición ‘Refugi-Art’ recaudará fondos para Acnur en la Vall d’Uixó

La asociación Amics de la Vall empieza el año programando actos para el Día de la Paz, en colaboración con la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó. El 11 de enero a las 19.00 se inaugurará en el Palau de Vivel la exposición ‘Refugi-Art’ con obras donadas por diversos artistas que estarán a la venta por un precio simbólico para recaudar fondos para Acnur (Agencia de la ONU para los refugiados).

Hasta el 30 de enero se podrán reservar estas obras solidarias, que se venderán en un acto abierto ese mismo día al finalizar la performance que los alumnos de Artes Escénicas del IES Benigasló realizarán a las 19.00 horas en la plaza Peral.

La presidenta de Amics de la Vall, Roser Diago, ha afirmado que la entidad “está comprometida con el mundo en el que vivimos y debemos aportar nuestro grano de arena”. Por ello, este año han apostado por “ayudar a las personas refugiados, más de 65 millones que sufren esta situación por conflictos armados o vulneración de los derechos humanos”.

Así, esta iniciativa tiene el doble objetivo de “recaudar fondos para Acnur” y “hacer visible este problema y sensibilizar”. En este sentido, ha destacado que la Vall d’Uixó es “una ciudad solidaria”, por lo que Diago ha invitado a todos los valleros y valleras “a participar”.

Por su parte, Llorente ha agradecido a Amics de la Vall, a los artistas que han donado sus obras y al IES Benigasló su colaboración y ha puesto en valor la importancia de celebrar “actividades que ponen de relieve y nos recuerdan las obligaciones jurídicas reconocidas por el Estatuto de los Refugiados hace más de 50 años, de manera que las instituciones debemos garantizar los derechos de quienes huyen de su casa y buscan asilo por motivos de guerra, persecución política, ideológica, por raza o identidad sexual”.

No obstante, el edil ha hecho hincapié en que “desgraciadamente Europa no está cumpliendo” y el pasado 2017 “fue un año negro en este aspecto, porque los países europeos se comprometieron a acoger una cifra concreta de personas refugiadas y no ha sido así”.

De ahí la importancia de que “cuando la atención mediática se apaga, promover actividades que recuerden a la ciudadanía la situación que sufren millones de personas”. “Tenemos el compromiso de hacer de la Vall d’Uixó una ciudad educadora y acogedora”, ha finalizado Llorente.