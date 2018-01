Nueva polémica en el Ayuntamiento por los símbolos religiosos

Nueva polémica en el Ayuntamiento de Castellón por los símbolos religiosos. El Ayuntamiento ha retirado un icono de su geolocalizador que identificaba las iglesias y templos de la ciudad con una media luna, después de que la plataforma Fem Castelló Forum Social haya iniciado una recogida de firmas en Change.org denunciando el hecho y pidiendo que se sustituya por una cruz.

El Ayuntamiento de Castellón cuenta en su página web con un geolocalizador, el Geoportal, que muestra puntos de interés de la ciudad identificados con diferentes símbolos, como edificios municipales, farmacias o cines. En el caso de los templos religiosos y de las ermitas, el geoportal mostraba su ubicación con una media luna, en lugar de con una cruz. La Plataforma Fem Castelló, con el apoyo del Partido Popular, ha pedido al Ayuntamiento que retire el símbolo de la media luna porque lo consideran la imagen representativa del Islam y piden que utilicen la Cruz como imagen representativa del cristianismo. Además, exigen a la alcaldesa, Amparo Marco, una disculpa por menospreciar las creencias de una mayoría de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento ya han retirado el símbolo para no generar polémica. No obstante, han explicado que la empresa que gestiona el geoportal escogió el símbolo de la media luna porque no representaba la religión islámica, ya que estaba invertida hacia la izquierda y no hacia la derecha. Además, consideran que la cruz solo representa a los templos cristianos y no a otras religiones como las ortodoxas. Finalmente, el consistorio ha optado por sustituir la media luna por un octógono que representa las 8 confesiones religiosas principales para no ofender a nadie.