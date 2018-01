Córdoba podría perder el archivo de protocolos notariales

Los protocolos notariales de Córdoba de más de 25 años podrían trasladarse definitivamente al Archivo de Sevilla si el Ayuntamiento no cede un local para albergar estos documentos. El contrato de alquiler de la nave actual que usa el archivo notarial expiró en agosto y de momento no se ha encontrado una solución alternativa.

El Consistorio no está obligado legalmente a ceder un espacio para este fin aunque históricamente ha sido así al carecer el Colegio de Notarios de un lugar para guardar estos documentos. El archivero notarial desde 2003, Manuel Rodríguez Poyo se ha dado hasta final de mes como plazo para encontar una solución. A partir de ahí, Córdoba perdería los protocolos notariales de más de 25 años con un doble perjuicio. "Entre 250 y 300 cordobeses al mes solicitan copias de archivos. En ese caso tendrían que ir presencialmente a Sevilla. No vale con mandar un correo electrónico o una carta. Habría que ir allí. También, cuando los documentos cumplieran 100 años, en vez de pasar al archivo histórico de Córdoba lo harían al de Sevilla, con la considerable pérdida de archivo documental que suponen esos archivos notariales. El Ayuntamiento no está siendo consciente del daño que va a hacer a Córdoba no cediendo un local", afirmó el Archivero, Manuel Rodríguez Poyo.

El Archivero ha explicado que solo necesitan un espacio de unos 300 metros cuadrados en cualquier ubicación de la ciudad. En la actualidad, los protocolos se encuentran en una nave de la Torrecilla y en unas oficinas de Mercacórdoba. En ambos casos ya se ha solicitado su traslado. Si en un mes no hay solución, Córdoba perderá toda esta documentación.

Los protocolos notariales están en poder de cada notaría hasta los 25 años. A partir de ahí pasan al archivo provincial y a partir de los 100 años, al archivo histórico.

El Partido Popular, por su parte, ha calificado de "desvergüenza" la actitud del Gobierno Local, criticando que por primera vez el Ayuntamiento niegue un gasto "ridículo para un presupuesto de 400 millones de euros y que tendrá graves consecuencias a medio y largo plazo", afirmó el portavoz municipal del PP, Jose María Bellido.

Por último, el equipo de Gobierno ha dejado claro que siguen trabajando para dar con una solución a este asunto, aunque ha mostrado su sorpresa por lo que consideran una "deslealtad" ya que se carga todo sobre las espaldas del Ayuntamiento cuando realmente los archivos "están en una nave de la Torrecilla que nos cuesta más de 14.000 euros al año y en unas oficinas de Mercacórdoba, donde están allí tirados por el suelo completamente abandonados", señaló el teniente de Alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, quien insistió en que "me sorprende esa rueda de prensa porque ya estuve reunido con el archivero y hablamos de buscar una alternativa para alquilar otra nave. Tenemos problemas porque la Interventora nos dejó claro que la actual no podíamos seguir pagándola. En eso estamos. Estamos tratando de resolver este asunto a pesar de que no es competencia nuestra", afirmó Aumente.