Rafael Guerrero: "A algunos pacientes los considero resucitados"

El doctor Rafael Guerrero Pabón ha vivido en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, un lugar que, a priori, uno puede relacionar más con la muerte que con la vida pero nada más lejos de la realidad. La estadística demuestra que allí triunfa la vida, “más del 88% de los que ingresan allí sobreviven”, asegura.

41 años trabajando allí dejan huella. “He visto de todo, si escribo mis vivencias y anécdotas saldrán varios tomos, seguro”, afirma este médico, recién jubilado, al que llueven “veinte mil cosas que contar” en la entrevista que hemos realizado en Córdoba Hoy por Hoy.

La mayoría de sus recuerdos son buenos, porque en la UCI se vive “una situación de lucha continúa contra la muerte con bastante éxito”. Por la del Reina Sofía pasan unos 1.800 enfermos al año, y de ellos algunos entraron con muy pocas esperanzas de vida. En una decena de casos, estima Guerrero, siente el auténtico mérito del trabajo bien hecho. Cuando “un señor que entra allí moribundo sale haciendo el signo de la victoria”, los profesionales sienten esa victoria como propia: “eso no nos lo quita nadie, son nuestras”. “En realidad no me deben nada, pero sí piensa uno que el trabajo que ha hecho ha sido productivo”.

Uno calibra mejor el valor de la vida, reconoce, al estar en contacto con la muerte. “A alguno lo considero un resucitado” y varios así se lo agradecen por la calle cuando se cruzan con él. En otros casos, una especie de “nebulosa” hace que el paciente no perciba lo que allí ha ocurrido.

El doctor Guerrero recuerda el nacimiento del Hospital Reina Sofía y como varios grandes profesionales fueron capaces de atraer a otros grandes profesionales al centro hospitalario. “Los coroneles”, como los llaman “pusieron en la puerta un tren al que invitaron a subirse a los demás”. “La senda ha sido gloriosa”, asegura.

Pionero en la investigación en torno a los trasplantes y coordinador del programa de trasplantes durante cinco años recuerda lo duro del principio con una negativa familiar “terrible”, del 60%. Para las familias, era “ciencia ficción, un problema de educación continua”. Y elogia la labor de los periodistas, entre los que recuerda a Jesús Hermida que sacó un día en TVE un carnet de donante y consiguió bajar, dice Guerero, la negativa en la donación de un 60% a un 20%. “Los periodistas han logrado casi más órganos que nosotros”, afirma.

El doctor Guerrero reivindica el estudio de “las ciencias básicas” y otros conocimientos que completen la formación especializada. Él es aficionado a la poesía y a la Historia, “le aconsejo que su médico que sepa de eso también”.