Mosquera: "La polémica de las primas fue prescindible"

Pedro Mosquera volvió a la titularidad en Villarreal. Una presencia en el once que no disfrutaba desde el pasado 26 de noviembre, cuando formó en el equipo titular ante el Athletic, en un encuentro en el que se quedó en la caseta al descanso. La inactividad le pasó factura en el Estadio de la Cerámica, acabó acalambrado y exhausto, pero fue el mejor de un mediocampo siempre bajo sospecha. Una situación que el coruñés explica con el rendimiento colectivo, señalando el mal momento que vive el equipo como la causa de que nadie esté brillando a nivel individual. De todos modos, el mediocentro no rehuye las críticas: "Si te exigen es porque esperan mucho de ti".

El centrocampista se vio envuelto en las últimas semanas en una polémica en torno a la petición de una prima especial por vencer el derbi ante el Celta. La semana pasada Mosquera acudió a la sala de prensa a explicar lo sucedido. Esa situación no fue del agrado del capitán y el hecho de que saliese a la luz es algo que considera "prescindible", aunque prefiere hacer una lectura positiva. "De todo se aprende en esta vida". Esta es la conversación íntegra que hemos mantenido hoy en Coruña Deportiva