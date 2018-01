La reconciliación de Albentosa

Año nuevo, vida nueva. Eso debe pensar Raúl Albentosa tras haber retornado a la titularidad el pasado domingo. El de Alzira volvió a disfrutar de 90´ por cuarta vez en lo que va de campaña. Lo hizo en un choque en el que cumplió con su trabajo y donde el Deportivo arrancó un punto ante un rival siempre complicado. Todo eso le lleva a tener esperanzas en que 2018 sea un año distinto, en especial en su relación con una grada que nunca lo ha tenido entre sus preferencias. "Espero que me vean desde otro punto de vista, estamos en 2018, dejamos atrás 2017 que fue difícil y a ver si puedo darle confianza a la gente y a ver si esa gente tiene confianza en mí".

Tras su actuación frente al Submarino Amarillo, el central mantiene esperanzas de seguir formando parte del equipo titular en el chqoue del sábado frente al Valencia. "Si no juego estoy triste y cuesta llevarlo. Me jodería no jugar, cómo no me va a joder". Para afrontar ese choque, Albentosa considera que el equipo tiene más confianza gracias al punto obtenido en Castellón. "En fútbol la confianza es un porcentaje alto y nosotros ahora la tenemos". Unas buenas sensaciones que serán necesarias para batir a un Valencia en el que destacó a Dani Parejo, por el que pasa todo el fútbol de los chés, y a su técnico Marcelino García, artífice de la resurrección de un equipo que la campaña pasada estaba coqueteando con el descenso.