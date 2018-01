La falta de personal complica la asistencia en las Urgencias del CHUS

El servicio de Urgencias del Hospital Clínico de Santiago dispone de espacios que no están habilitados de forma permanente por falta de personal. Es la últiima denuncia del personal médico en relación a la situación de saturación que atraviesa el servicio. Esto provoca, aseguran, que los pacientes terminen en los pasillos, a la espera de ser atendidos. Una media de 15 a 20 personas al día acaban pasando por esta situación. Algo que la dirección del CHUS no reconoce. Se trata, afirma, de pacientes que esperan puntualmente unos minutos mientras son trasladados de una zona a otra.

La crítica se refiere a 14 puestos de observación y 5 en boxes que se abren "a consideración de los supervisores o de la Gerencia". El problema es, según la delegada del sindicato CESM-O'Mega, Fátima Nercellas, que la respuesta no siempre se produce con la suficiente antelación. "Al no tener dotación de personal para esos espacios que habitualmente están cerrados, se acumula gente sin ver", señala Nercellas. "A veces ocurre que tenemos 10 personas en el pasillo y esos espacios no están disponibles". La versión del centro coincide en este punto. Defienden que los espacios y el personal se adecúan a la demanda en cada momento.

La dirección asegura que se ha reforzado el personal de enfermería en todos los turnos, además de un médico para observación por la tarde. Desde el sindicato Sagap (Sanitarios Galegos Públicos) reconocen que por las tardes hay un médico más y señalan que cuando se abren los boxes vacíos, se contratan a dos trabajadores -enfermera y auxiliar-, pero solo en horario de mayor afluencia de pacientes. La portavoz, Eli Dosil, denuncia que en muchas ocasiones "se recurre a personal de planta" para reforzar Urgencias, pero quedan desatendidos otros servicios. El sindicato reclama la apertura 24 horas de los boxes vacíos con el personal necesario para atenderlos.