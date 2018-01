Antonio Sanz no pone fecha a la reconexión ferroviaria porque “con la seguridad no se juega”

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, no ha despejado ninguna duda sobre la reconexión ferroviaria de Granada. No ha aportado ningún nuevo dato sobre la fecha de la llegada del AVE a la capital. Insiste Sanz que se trata de un asunto de seguridad cuyos plazos debe determinar la Agencia Estatal de Seguridad, por lo que "con la seguridad no se juega", ha declarado este martes en Granada.

El delegado se ha parapetado en el asunto de la seguridad para no ofrecer fechas y ha contraatacado que el metro de Granada también estuvo sometido a un periodo de pruebas que se dilató en el tiempo.

Tampoco ha resuelto nada el delegado del Gobierno central en Andalucía sobre el esperado estudio sobre la viabilidad del soterramiento. Sanz desconoce el estado en el que se encuentra ese informe al que se comprometió el secretario general de infraestructuras. Escucha sus declaraciones en 'Hora 14 Granada'.

LA MAREA AMARILLA SE MOVILIZA

La Marea Amarilla ya no se cree nada. No cree al ministro de Fomento ni al delegado del Gobierno en Andalucía. Después de tantas promesas incumplidas y de 33 meses de aislamiento solo queda la movilización ciudadana.

Esta plataforma anima a la movilización y a la participación el próximo domingo en la concentración convocada a las 12 ante la Subdelegación del Gobierno para conmemorar los más de 1.000 días sin tren, según ha recordado el portavoz de la Marea Amarilla José Fernández Ocaña 'Rufo'.

El portavoz de la Marea Amarilla cree que la participación ciudadana es fundamental para agitar la reacción del Gobierno y que Fomento ofrezca soluciones pronto para la reanudación ferroviaria y para agilizar el proyecto de soterramiento.

La concentración ha sido convocada por la Mesa del Ferrocarril de la que forman parte los empresarios de Granada. El presidente de la Confederación de Empresarios, Gerardo Cuerva, también pide fechas y soluciones inmediatas, y añade valor a que el AVE entre en funcionamiento cuanto antes: no es lo mismo que esté en marcha en Semana Santa que después del verano.