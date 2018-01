La defensa del Crimen del Húmedo pide al TSJ la absolución o que se repita el juicio

El abogado del condenado por el conocido como ‘Crimen del Húmedo’ ha pedido en el Tribunal Superior de Justicia de Burgos que se absuelva a su defendido o se repita el juicio. Jose Ignacio Tellechea fue condenado por la Audiencia a 17 años de cárcel por el asesinato de un joven de 25 años al que asestó una puñalada mortal a la salida de un pub

El principal argumento de la defensa es que la única prueba contra Tellechea es la declaración de dos testigos visuales de los hechos, ninguno de los cuales fue capaz de identificarle con claridad como el autor de la puñalada, por lo que pide la absolución. Pero si esta opción no es aceptada por el Tribunal, el letrado Manuel Alonso les plantea una alternativa: la repetición del juicio en la Audiencia Provincial. Alega para ello que una de las preguntas del objeto del veredicto no fue contestada por el Jurado

Por su parte la Fiscalía considera que no se puede tratar ahora la absolución porque el jurado ya resolvió sobre ese asunto y entendió que había elementos para la condena. También ha considerado que la pregunta que no respondió el jurado no tenía especial relevancia y que sería penoso repetir un juicio complejo y tenso.