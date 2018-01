El acusado de lanzar un explosivo en el albergue de Villafranca niega los hechos: "Todo es un montaje"

El acusado de lanzar un explosivo al albergue de VIllafranca del Bierzo se enfrenta a una petición de 6 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía por los delitos de tenencia ilícita de explosivos y desórdenes públicos. Los hechos se remontan a febrero de 2016 cuando un cóctel explosivo formado por salfumán y aluminio, conocido como ‘McGyber’ estalló en el patio del albergue Ave Fénix cerca de una peregrina francesa que resultó ilesa. El acusado se ha acogido a su derecho a no declarar en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial alegando que desconoce los hechos que se le imputan. “Yo no digo nada porque no sé de qué va esto”, han sido sus palabras. Durante toda la vista, ha mantenido una actitud errática que le ha costado varias llamadas al orden por parte del magistrado presidente. En el turno reservado a la última palabra ha argumentado que todo es un "montaje" de los responsables del albergue.

También han declarado varios testigos que se encontraban en el albergue en el momento de la explosión. Uno incluso lo sitúa en el lugar de los hechos, merodeando por los alrededores momentos antes y también después del suceso. El acusado, dicen, les amenazó después de que le expulsaran del albergue por molestar a los peregrinos, introducirse en otras habitaciones e incluso hurgar en las mochilas. Les alertó en concreto de sus conocimientos en materia de explosivos advirtiéndoles de que “se iban a enterar”. Además, la dependienta del negocio local en el que compró los elementos para fabricar la bomba también le reconoció.

La defensa pide la libre absolución. Recuerdan que el Código Penal recoge taxativamente los productos considerados explosivos entre los que no se incluyen el salfumán y el aluminio. Por ello no cabe, dicen, el delito de tenencia ilícita. También han presentado en el juicio un certificado de minusvalía psíquica leve. El Tribunal lo ha aceptado, pero recuerda que para tener alguna trascendencia en el proceso debería haberse refrendado con un examen forense