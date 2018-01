CCOO: "No existen ventajas cuando se comparte un servicio que era exclusivo"

El secretario de la federación de transportes de Comisiones Obreras (CCOO) Galicia, Marcos Pérez, ha manifestado este martes su descontento "en el plano laboral", tras los primeros meses de funcionamiento del plan de transporte público por carretera, que implantaba la Xunta de Galicia este verano y que supuso una huelga en el sector.

Una valoración que realiza luego que la administración autonómica trasladara a los medios de comunicación los datos de dicho plan, según los cuales aseguran que "permitió incrementar en más de un 41 por ciento el número de combinaciones horarias y frecuencias semanales en la zona centro de la provincia de Lugo, además de aumentar en casi un doce por ciento las paradas".

Sobre las ventajas que desde la Xunta recogen en la oferta de transporte escolar compartido, el sindicalista asegura que "no puede haberlas cuando se convierte un servicio exclusivo en uno compartido", si bien concreta que "otra cosa es que el funcionamiento sea más o menos normalizado".

En todo caso insiste en que "no pueden realizar una reflexión objetiva" porque no cuentan con los datos y por tanto "no" pueden contrastarlos. A esto añade que "la información siempre es sana, por lo que es bueno que se nos ofrezcan ya que el sindicato está inmerso en el servicio".

Por otro lado, Marcos Pérez ha recordado el conflicto de los trabajadores de A Mariña con las empresas Arriva Noroeste y UTE Autos Morán Autocares Rodríguez, generado con la implantación de dicho plan. Sobre los tres trabajadores no subrogados, el sindicalista reconoce que no se puede otorgar a la Xunta el papel de juez. Aún así, le apremia para que haga valer "todos los instrumentos como administración para sancionar y exigir responsabilidades a quien corresponda", por incumplir los acuerdos de garantizar los puestos de trabajo a todos los empleados.