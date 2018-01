Las Urgencias de Son Espases y Son Llàtzer están al borde del colapso, según los sindicatos

Se mantiene la presión asistencial alta en las Urgencias de Son Espases y Son Llàtzer. Es algo más baja que la situación que se vivió ayer tarde aunque desde los sindicatos aseguran que se está al borde del colapso. Desde el Govern mantienen en marcha el plan de contingencia desde hace unos días que contempla la apertura de camas y contrataciones de personal para hacer frente a ese incremento de actividad, sobre todo, por la llegada de la gripe.

Los datos de los sindicatos este mediodía eran de 51 pacientes esperando en Urgencias a la espera de una cama, 10 en observación y otros 44 pendientes de valoración médica. Se ha rebajado la presión asistencial con respecto a ayer tarde, cuando el hospital de referencia llegó a registrar hasta 180 personas esperando a ser atendidas. Ahora son un centenar.

En Son Llatzer, según datos de los sindicatos, hay 47 personas pendientes de subir a planta, 42 en la sala de espera y 60 entre cuidados medios y unidad de corta estancia.

Según datos oficiales, del IbSalut, durante la primera semana de enero los hospitales públicos han registrado 9 mil urgencias, un 5 por ciento más que el año pasado. Además, el IbSalut mantiene activado, como decimos, el Plan de Contingencia ante el incremento de presión asistencial en Urgencias, un plan que contempla la apertura de más de 70 camas y la contratación de 90 profesionales sanitarios.

Ayer tarde se abrieron 12 camas en el Hospital Virgen de la Salud, en Palma. Además, hasta ahora se han abierto 32 camas en el Hospital de Son Espases, 38 en Son Llàtzer.

Se han contratado dos médicos y 14 enfermeras en Son Espases. En Son Llàtzer, se han contratado a 25 enfermeras.

En Menorca se han reforzado los equipos de primaria con tres facultativos y una enfermera de medicina interna en el Hospital Mateu Orfila.

Los sindicatos no hablan de colapso y, de momento, se refieren a jornadas con una actividad muy alta.

El responsable de la Federación de Servicios Públicos en UGT, Miguel Ángel Romero, asegura que todo dependerá de cómo evolucionen los casos de gripe y de la respuesta y previsión que haya hecho la administración.

Romero recuerda que si hay sospechas de una gripe y no se tienen ninguna otra enfermedad crónica, se debe ir al centro de salud y no a Urgencias de los hospitales para evitar episodios de saturación. Además, dice, el tiempo de espera en los ambulatorios es menor. Respecto a la respuesta del Govern a estos días de actividad elevada, considera que debe mantener todas las camas abiertas y todos los recursos disponibles para hacer frente a la llegada de la epidemia de la gripe que se espera para finales de mes.

Aquí en Baleares, según los últimos datos recabados por la Red de Vigilancia Epidemiológica, y que hacen referencia a la última semana del año 2017, la incidencia es menor.

Los expertos recuerdan que los picos de gripe en las Islas llegan más tarde que en la Península, entre finales de enero y principios de febrero, cuando el clima es más frío y seco. Ahora mismo hay 100 casos por cada 100 mil habitantes, una cifra que va en aumento.

