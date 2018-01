Aplazado el campeonato de galgos

La Federación Española de Galgos se ha visto en la obligación de aplazar el Campeonato de España que el próximo fin de semana estaba convocado en Madrigal de las Altas Torres.

Dado el estado del corredero, que a día de hoy todavía tiene mucha nieve, y teniendo en cuenta la previsión metereológica del fin de semana que no se presenta favorable, se aplazan las acrreras y, por supuesto, se aplaza también la celebración del acto de presentación previsto para el viernes día 12 de Enero. De cara al fin de semana, la FEG emitirá un comunicado oficial tan pronto como disponga de información más fiable y actualizada de la previsión metereológica y la evolución del estado del terreno.

No es esta la única cita galguera que está pendiente ya que la II Copa del Verdejo DO Rueda de Galgos también tuvo que suspender la final prevista para el pasado domingo y ahora mismo está pendiente de las previsiones meteorológicas, y del campeonato nacional, para fijar una fecha concreta y que una cita no solape a la otra.