Piden que se espere a una sentencia firme

Francisco Calderón, representante de los trabajadores, asegura que los 56 empleados de Arimesa en Santomera están viviendo con honda preocupación la amenaza de cierre que tiene la empresa, que lleva desde 1974 operando en Santomera, y a la que ahora un auto judicial ha rechazado el recurso que pedía suspender el cierre decretado por el ayuntamiento.

Los trabajadores insisten en aclarar en que el cierre "lo pide el consistorio, no el juez", y reclaman a la alcaldesa de Santomera prudencia para que no ordene el cierre de la empresa hasa que la resolución judicial no sea firme, ya que caben nuevos recursos, e insta a la clase política a pensar "lo primero" en las personas.

Calderón recuerda que la empresa lleva intentando hacerse con la licencia de actividad desde 2010, y que se está a la espera de un documento que debe emitir el ayuntamiento para conseguirla. La paradoja, dice el representante de los trabajadores, es que se ha emitido una orden de cierre cuando hay además un compromiso de emitir el documento que falta para hacerse con la licencia.

La empresa, defiende Calderón, nunca ha resultado molesta para la ciudad de Santomera, pues carece de expedientes ambientales abiertos, y no se ha generado daño alguno a personas o al medio ambiente. Dice incluso, que hay habitantes de Santomera que ni conocen de la existencia de una cantera en su pueblo, prueba de que no molesta.