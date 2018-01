Hace pocos días, recién estrenado el año nuevo, escuchaba a alguien de casi ochenta años decir, tras un suspiro de lamento que “ojalá 2018 sea mejor que 2017 porque ¡menudo año!”. Sé a ciencia cierta que en el año pasado esta mujer no pasó ninguna enfermedad, y no tuvo ningún problema importante. Sin embargo, a sus casi ochenta, con una salud envidiable, mostraba su queja a todo aquel que quería escucharla.

Enseguida, como en un flash, me vino a la mente la hermana de Juanes, el cantante. Hace poco le vi contar en una entrevista que su hermana malvive en coma, en estado vegetativo, tumbada en una cama desde hace veinticinco años. Se quedó así tras dar a luz a una hija que cada día llora, sintiéndose culpable sin serlo, al ver a su madre postrada en ese lecho infinito a la par que injusto. Y como ésta hay millones de situaciones actuales peores que la nuestra. ¿Tenemos derecho a quejarnos, a pedir algo más, quienes hoy tenemos salud?

No tengo duda, y es una certeza cada vez más imponente y fuerte en mi vida que si fuéramos, en general, menos egoístas el mundo sería mejor porque nuestra vida, la de cada uno, sería también mejor. No se trata de no ser ambiciosos pero sí, y a la vez, de no quejarnos, porque en este mundo injusto siempre hay alguien que está peor que nosotros.

Pensémoslo un segundo estos días que son días de nuevos propósitos. Junto a ir al gimnasio, aprender inglés, ponernos a dieta… éste (el de pensar en los demás, no ser egoístas y conformarnos con lo que tenemos, que no es poco) me parece aún más importante.

Dicen, y lo creo a pies juntillas, que no es más feliz quien más tiene sino quien menos necesita. Con salud se puede todo.

Salud pues amigos... y si además de salud vienen más cosas buenas por añadidura mejor aún... pero salud, sobre todo os deseo salud para este recién iniciado 2018.