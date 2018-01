De la Llei de l'Horta

Com és possible -pregunte jo- que la llei de l'horta de València haja arribat a les Corts sense el concurs de la conselleria d'agricultura? Una llei de protecció de l'horta feta amb criteris nus i crus de paisatge que diu, si, coses com que cal garantir la rendibilitat de les explotacions i tal... però després perd de vista això i es centra, de nou, en el paisatge. És simptomàtic que el dia que eixa llei arribà a les Corts, ara s'obri el període d'esmenes, no estigués la consellera d'agricultura. Diu molt. No tenim memòria, però caldria recordar que el Pp ja impulsà una llei molt però que molt semblant que es quedà en el camí precisament per una cosa que quedà ahir molt clara: els agricultors d'AVA i de la Unió no la volen. Si, com sembla, estem davant un exemple de política de gestos, però buida de continguts, anem mal. Si és eixa la consideració que de l'horta té el govern del Botànic encara anem pitjor. Bé farien en congelar la llei i refer-la tenint en compte de veres el criteri de qui treballa la terra i gràcies a qui, hui, tenim horta.