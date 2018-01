El Consell del PP dejó sin ejecutar 33 de 42 millones de euros de Fondos Europeos para Educación

Tres consellers de Educación del PP tuvieron que devolver la mayor parte de unos Fondos Europeos que habían solicitado por no haberlos ejecutado. De 2007 a 2015, los consellers Font de Mora, Ciscar y Català, solicitaron 42'3 millones de euros para distintos proyectos educativos, de los que tuvieron que devolver 33 millones porque solo ejecutaron nueve.

Pero es que, además, no ejecutar los fondos solicitados genera intereses, una especie de multa, y que, en este caso, ascendieron a ocho millones de euros. Esa multa la exige el gobierno del Estado, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Por cierto que el gobierno no exigió el pago de estos intereses hasta agosto de 2015, después de las elecciones autonómicas que dieron el Consell al gobierno del Botànic.

Según ha podido saber la Cadena SER, los casos más flagrantes ocurrieron cuando el conseller de Educación era Alejandro Font de Mora, de2004 a 2011. En 2010 la Dirección General de Centros pidió algo más de once millones de euros para ell programa Educa3, diseñado para aumentar y mejorar las aulas de infantil de tres años en la Enseñanza Pública, y del que no se ejecutó absolutamente nada. Pero es que, el año anterior ya se habían solicitado otros once millones, de los que solo se ejecutaron tres millones. También en los años en que Font de Mora fue conseller de Educación, se solicitaron partidas de entre millón y medio y casi tres millones en cuatro años sucesivos, de 2007 a 2010, dentro del programa Inglés para Jóvenes, de los que no se ejecutó ninguno.

En 2011, hubo varias subvenciones que tampoco se ejecutaron completas, pero hay que tener en cuenta que en junio de ese año, José Ciscar ocupó la conselleria de Educación, aunque sólo por seis meses. Hasta diciembre. A partir de ese momento, y hasta junio de 2015, la Conselleria estuvo ocupada por Mª José Catalá.

En ese periodo, se solicitaron diversas subvenciones desde la Dirección General de Formación Profesional, como por ejemplo una de millón y medio para la mejora de la calidad en FP, y de la que solo se ejecutaron 200.000 euros. De esta dirección general se solicitaron otras partidas, ya menores de medio millón, para competencias profesionales, el programa acredita, o para el Centro de FP Misericordia, que en ningún caso se ejecutaron completas. Y, en el año 2012, con Catalá ya en Conselleria, la Dirección General de Innovación solicitó una subvención de 1.200.000 euros para lenguas extranjeras, de la que no se ejecutó ni un euro.

En total, se pidieron fondos por valor de algo más de 42 millones de euros, y se devolvieron 33 millones. Todo ello, ha generado una multa, o lo que es lo mismo, una retención de intereses de ocho millones de euros, que el gobierno central requirió a partir de junio de 2015, y de los que ya ha retenido casi los ocho millones, todos en 2017.