Condenan al SACYL a indemnizar con 162.000 euros por la muerte de una niña durante el parto

¿Cuánto vale la vida de una persona? ¿Cómo se compensa a los padres que han perdido a su hija por una acción evitable?

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condena a la Junta de Castilla y León (SACYL) y a su compañía aseguradora a indemnizar con 162.441 euros a S.R.D y A.E.R. por el fallecimiento de su hija a raíz de una defectuosa asistencia sanitaria.

El fallecimiento de la niña fue consecuencia de una mala praxis médica. Si se hubiera actuado como exigen los protocolos médicos, el fallecimiento no se habría producido, por cuanto se hubiera podido detectar la asfixia de la niña y se habría podido realizar una cesárea de urgencia.

La sentencia, según informa la Asociación El Defensor del Paciente, es firme.

"A.E.R. cuando contaba con 35 años, acudió a el 5 de septiembre de 2014 para la inducción al parto de su hija en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Doña A.E.R estaba calificada como de alto riesgo al concurrir en ella dos factores, diabetes gestacional (factor de riesgo anteparto) e inducción del parto (factor intraparto), ante esta situación el protocolo de la SEGO recomienda la monitorización electrónica fetal continuada pero no se siguió esta recomendación, sino que se llevaron a cabo controles en ventana, en diversos lapsos de tiempo. En dichos periodos, el Registro Cadiotocográfico presenta dos circunstancias que, añadidas al embarazo de alto riesgo, hacían necesario el control de la frecuencia cardiaca fetal de forma continua, cuales son que en este último registro existía actividad uterina, se evidenciaban contracciones, y se registraron dos deceleraciones del ritmo cardiaco fetal. Estas circunstancias obligaban a no retirar el RGCT de modo que hubieran sido advertidos los síntomas o signos de sufrimiento fetal que el feto indudablemente padeció entre este momento y la una de la madrugada cuando ya no fue posible localizar su latido cardiaco."